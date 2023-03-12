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https://sputniknews.com.tr/20230312/dukkaninda-adim-atacak-yer-kalmadi-50-yildir-unutulan-esyalari-isyerinde-biriktiriyor-1068154495.html
Dükkanında adım atacak yer kalmadı: 50 yıldır unutulan eşyaları işyerinde biriktiriyor
Dükkanında adım atacak yer kalmadı: 50 yıldır unutulan eşyaları işyerinde biriktiriyor
Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki elektrik ustası, 50 yıldır tamir için bırakılan ve unutulan eşyaları işyerinde biriktiriyor. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T16:38+0300
2023-03-12T16:39+0300
yaşam
türkiye
kastamonu
çıraklık
tamir
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Kastamonu'da yaşayan Veysel Karakaya, il merkezindeki işyerinde 50 yıldır bozulan elektronik ürünleri tamir ediyor. Yaşına rağmen işinin başından ayrılmayan Karakaya, işyerine tamir için getirilen ve unutulan eşyaları ise 50 yıldır biriktiriyor. İşyerinde adım atacak yer bırakmayan eşyalar, sadece Veysel Karakaya'nın çalışabileceği kadar bir boş alan bıraktı. Karakaya ise sahipleri tarafından uzun yıllardır alınmayan eşyaların parçalarını tamir ettiği elektronik cihazlarda kullanıyor.‘Torunlarımı çırak olarak alamıyorum çünkü dükkanımda yer yok’Ölene kadar mesleğini devam ettireceğini ifade eden Karakaya, "Müşterilerin unuttuğu, alamadığı ürünlerle dükkan doldu taştı. İşime yarayan malzemeleri de almak zorunda kaldım. Bazen hiçbir yerde bulunmayan bir parça lazım oluyor, buradan alıp takıyorum, müşteriler de seviniyor. ‘Neredeyse parçası bulunmuyor, atacaktık' diyenler de var. Vatana millete faydalı olmaya çalışıyorum. Fazla para kazanılmıyor bu işlerden, elimden geldiğince çalışıp müşterilere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ömrümün yettiği yere kadar da bu çalışmalarım devam edecek. Torunlarımı çırak olarak alamıyorum çünkü dükkanımda yer yok. Bana yetecek kadar alan var. Bu durumdan şikayetçi değilim, çünkü lazım olan parçalar. Yeri geliyor bir oyuncak araba tekerleğini süpürgenin ayaklarına bile takıyorum. Böyle para kazanıyorum. Başkasına göre 'Ne gerek var' denen malzeme bana çok ihtiyaç oluyor. Yeri geliyor ufacık bir parçadan çok paralar kazanıyorum. Burada rahat ve huzurluyum. Böyle bir yer olmasa da yaşamam imkansız, en uygunu benim için böyle bir yer. Saç kurutma makinesi, düzleştirici, mikser, blender, robot gibi şeyleri yapmak da benim için büyük bir zevk. Yerine göre bin TL'lik hesap çıkartılan bir işi ben 50, 100 TL karşılığında yapıyorum. Gelen müşteriler de çok memnun kalıyorlar" dedi.
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türkiye, kastamonu, çıraklık, tamir

Dükkanında adım atacak yer kalmadı: 50 yıldır unutulan eşyaları işyerinde biriktiriyor

16:38 12.03.2023 (güncellendi: 16:39 12.03.2023)
© İHA / BEDİRHAN GÖKSUKastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki elektrik ustası, 50 yıldır tamir için bırakılan ve unutulan eşyaları iş yerinde biriktiriyor.
Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki elektrik ustası, 50 yıldır tamir için bırakılan ve unutulan eşyaları iş yerinde biriktiriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© İHA / BEDİRHAN GÖKSU
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Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki elektrik ustası, 50 yıldır tamir için bırakılan ve unutulan eşyaları işyerinde biriktiriyor.
Kastamonu'da yaşayan Veysel Karakaya, il merkezindeki işyerinde 50 yıldır bozulan elektronik ürünleri tamir ediyor. Yaşına rağmen işinin başından ayrılmayan Karakaya, işyerine tamir için getirilen ve unutulan eşyaları ise 50 yıldır biriktiriyor. İşyerinde adım atacak yer bırakmayan eşyalar, sadece Veysel Karakaya'nın çalışabileceği kadar bir boş alan bıraktı. Karakaya ise sahipleri tarafından uzun yıllardır alınmayan eşyaların parçalarını tamir ettiği elektronik cihazlarda kullanıyor.

‘Torunlarımı çırak olarak alamıyorum çünkü dükkanımda yer yok’

Ölene kadar mesleğini devam ettireceğini ifade eden Karakaya, "Müşterilerin unuttuğu, alamadığı ürünlerle dükkan doldu taştı. İşime yarayan malzemeleri de almak zorunda kaldım. Bazen hiçbir yerde bulunmayan bir parça lazım oluyor, buradan alıp takıyorum, müşteriler de seviniyor. ‘Neredeyse parçası bulunmuyor, atacaktık' diyenler de var. Vatana millete faydalı olmaya çalışıyorum. Fazla para kazanılmıyor bu işlerden, elimden geldiğince çalışıp müşterilere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ömrümün yettiği yere kadar da bu çalışmalarım devam edecek. Torunlarımı çırak olarak alamıyorum çünkü dükkanımda yer yok. Bana yetecek kadar alan var. Bu durumdan şikayetçi değilim, çünkü lazım olan parçalar. Yeri geliyor bir oyuncak araba tekerleğini süpürgenin ayaklarına bile takıyorum. Böyle para kazanıyorum. Başkasına göre 'Ne gerek var' denen malzeme bana çok ihtiyaç oluyor. Yeri geliyor ufacık bir parçadan çok paralar kazanıyorum. Burada rahat ve huzurluyum. Böyle bir yer olmasa da yaşamam imkansız, en uygunu benim için böyle bir yer. Saç kurutma makinesi, düzleştirici, mikser, blender, robot gibi şeyleri yapmak da benim için büyük bir zevk. Yerine göre bin TL'lik hesap çıkartılan bir işi ben 50, 100 TL karşılığında yapıyorum. Gelen müşteriler de çok memnun kalıyorlar" dedi.
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