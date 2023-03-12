https://sputniknews.com.tr/20230312/destici-aksenere-soruyorum-senin-cumhurbaskani-adayin-pkkyla-gorusuyor-niye-sesin-cikmiyor--1068154757.html

Destici: Akşener'e soruyorum, senin cumhurbaşkanı adayın PKK'yla görüşüyor, niye sesin çıkmıyor'

Destici: Akşener'e soruyorum, senin cumhurbaşkanı adayın PKK'yla görüşüyor, niye sesin çıkmıyor'

BBP Genel Başkanı Destici, İYİ Parti lideri Akşener'e seslendi ve "İYİ Parti'nin Genel Başkanı Sayın Akşener, 'PKK eşittir HDP, HDP eşittir PKK' diyor. Güzel... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T16:45+0300

2023-03-12T16:45+0300

2023-03-12T16:45+0300

politika

mustafa destici

meral akşener

ekrem imamoğlu

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Destici, BBP İstanbul İl Başkanlığınca Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı'nda düzenlenen "39 ilçesi ile İstanbul Seçime Hazır" programında yaptığı konuşmada, ülke olarak zor günlerden geçtiklerini anlatarak, bütün Türkiye'yi etkileyen deprem nedeniyle herkesin yüreğinin yandığını söyledi.'Milleti uyarmakla görevliyiz'Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği HDP'yi ittifaka davet edip onların desteklerini isteyeceğini söyleyen Destici, bunların milletin gözü önünde cereyan ettiğini ifade etti.Destici, burada milleti uyarmakla görevli olduklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kimsenin milleti kandırılmasına müsaade etmeyeceklerini dile getirerek, "PYD'ye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları düzenlenmesi için meclisten tezkere oylamaları yapılırken Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'nin bazı genel başkan yardımcılarının ağzından 'güneyimizde yani Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD, YPG yani PKK olsun' sözlerini duymadık mı? Altılı masanın adayı cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığında Suriye'nin kuzeyinde PKK resmileşir. Buraya, tarihe bir not olarak düşüyorum ama biliyorum ki milletimiz buna müsaade etmeyecek, buna geçit vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.'Daha önce 'noter masası' olan masa bir pazarlık masasına dönüşmüş'Altılı masaya bakıldığında "altı benzemez" gördüklerini anlatan Destici, "Meral Akşener Hanımefendi'nin tabiriyle daha önce 'noter masası' olan masa, bir pazarlık masasına dönüşmüş. Masadakilerin hepsi düşmüş bakanlık ve milletvekilliği derdine. Ülke diye, millet diye bir öncelikleri yok." dedi.'İBB başkanının işi yok mu? İstanbul'un 100 günlük suyu kalmış'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ettiğine vurgu yapan Destici, "İBB başkanının işi yok mu? İstanbul'un 100 günlük suyu kalmış eğer yağış olmazsa. Yağış olmazsa İstanbul susuz kalacak, belediye başkanı bununla ilgilenmiyor ama ittifaktaki bir partinin genel başkanına refakat ediyor. Kendisi ayrı bir programla yardım götürse, oradaki yardımları organize etse, tabii ki gitsin gelsin ama kardeşim, senin önceliğin ittifaktaki bir partinin genel başkanına refakatçi olmak mıdır, bu millet seni bunun için mi seçti? Bu millet seni İstanbul'u yönet diye seçti." diye konuştu.Destici, Cumhur İttifakı olarak yola ilk günkü azimle devam edeceklerini anlatarak, ittifakın ilkelerine uyan, "Büyük Türkiye" yürüyüşüne destek veren, ay yıldızlı bayrağın altında hür ve bağımsız bir şekilde bir arada yaşama idealini benimseyen bütün siyasi partilerin ittifaka katılmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.'TBMM'de çoğunluğu elde etmek çok mühimdir'BBP'nin birinci önceliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi tekrar kazanması olduğunu vurgulayan Destici, Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde etmenin de çok önemli olduğunu ifade etti.Destici, BBP olarak kendi ad ve amblemleriyle Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girmek istediklerini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:Destici, konuşmasının ardından BBP'ye yeni katılan üyelere rozet taktı.

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mustafa destici, meral akşener, ekrem imamoğlu