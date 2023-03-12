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Deprem sonrasında küçük evlere dönüş: Talepler 10 kat arttı
Deprem sonrasında küçük evlere dönüş: Talepler 10 kat arttı
Koronavirüs salgınının etkisi azaltmasıyla ‘Tiny house’ tipi evlere ilgi azaldı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından ise özellikle İstanbul’da beklenen büyük... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T09:51+0300
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yaşam
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deprem
ev
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Türkiye’de pandemi döneminde tiny house tipi evler popüler hale geldi. Bu alanda üretim yapan firmaların sayısı her geçen gün arttı. Pandeminin etkisini azalması ise ilgiyi bir nebze azalttı.Kahramanmaraş depreminin ardından ise tiny house’lar yeniden önemli bir alternatif olarak karşımıza çıktı. Beklenen İstanbul depremi talebi tetikledi, üreticilere sipariş yağmaya başladı.Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz, Tiny house markası Vagoon House’un kurucusu Cem Demirer ile görüştü. '1 ayda talep 10 kat arttı'Demirer, “İstanbul showroom’umuza hafta sonları 7-8 kişi gelirdi, geçtiğimiz hafta sonu 200 kişi geldi. 1 aylık süreçte talepte 10 kata varan artış var. Tiny house alan kişilerin kimi bizim istasyon alanlarında kurulum yapıyor, kimi de Kocaeli civarından arsa-tarla alıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/depremde-yikilan-binadan-dikkat-ceken-goruntu-raftaki-fincanlar-oldugu-gibi-kaldi-1068114690.html
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bina, deprem, ev
bina, deprem, ev

Deprem sonrasında küçük evlere dönüş: Talepler 10 kat arttı

09:51 12.03.2023 (güncellendi: 09:53 12.03.2023)
© AAKüçük evler
Küçük evler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Koronavirüs salgınının etkisi azaltmasıyla ‘Tiny house’ tipi evlere ilgi azaldı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından ise özellikle İstanbul’da beklenen büyük deprem nedeniyle yeniden ‘küçük ev’ konseptine ilgi yeniden arttı.
Türkiye’de pandemi döneminde tiny house tipi evler popüler hale geldi. Bu alanda üretim yapan firmaların sayısı her geçen gün arttı. Pandeminin etkisini azalması ise ilgiyi bir nebze azalttı.
Kahramanmaraş depreminin ardından ise tiny house’lar yeniden önemli bir alternatif olarak karşımıza çıktı. Beklenen İstanbul depremi talebi tetikledi, üreticilere sipariş yağmaya başladı.
Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz, Tiny house markası Vagoon House’un kurucusu Cem Demirer ile görüştü.

'1 ayda talep 10 kat arttı'

Demirer, “İstanbul showroom’umuza hafta sonları 7-8 kişi gelirdi, geçtiğimiz hafta sonu 200 kişi geldi. 1 aylık süreçte talepte 10 kata varan artış var. Tiny house alan kişilerin kimi bizim istasyon alanlarında kurulum yapıyor, kimi de Kocaeli civarından arsa-tarla alıyor” dedi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz yığınının arasında yıkılan bir apartmanda asılı kalan ve kırılmayan fincanlar dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremde yıkılan binadan dikkat çeken görüntü: Raftaki fincanlar olduğu gibi kaldı
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