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https://sputniknews.com.tr/20230312/cumhurbaskani-erdogan-samandag-afet-koordinasyon-merkezinde-aciklamalarda-bulunuyor-1068157339.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T18:47+0300
2023-03-12T18:47+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, samandağ, recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli, samandağ, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor

18:47 12.03.2023
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Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.
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