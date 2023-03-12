Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor

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Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.