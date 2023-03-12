https://sputniknews.com.tr/20230312/cumhurbaskani-erdogan-samandag-afet-koordinasyon-merkezinde-aciklamalarda-bulunuyor-1068157339.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T18:47+0300
2023-03-12T18:47+0300
2023-03-12T18:47+0300
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devlet bahçeli, samandağ, recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli, samandağ, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
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Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.