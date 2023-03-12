https://sputniknews.com.tr/20230312/cumhurbaskani-erdogan-incelemelerde-bulunmak-uzere-depremden-etkilenen-hataya-gitti-1068151170.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Hatay'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Hatay'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T14:41+0300

2023-03-12T14:41+0300

2023-03-12T14:41+0300

politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

hatay

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Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.Bölgede, Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret edecek Erdoğan'ın, Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antakya'da, Katar'dan gelen konteynerlerin kurulduğu alanı ve Defne'deki konteyner sahra hastanesini de ziyaret etmesi öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230304/bakan-kurum-1-yil-icerisinde-ulkemize-2-milyon-yeni-saglam-ve-guvenli-konut-kazandirmis-olacagiz-1067806389.html

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türkiye, recep tayyip erdoğan, hatay