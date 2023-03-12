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https://sputniknews.com.tr/20230312/cumhurbaskani-erdogan-incelemelerde-bulunmak-uzere-depremden-etkilenen-hataya-gitti-1068151170.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Hatay'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Hatay'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T14:41+0300
2023-03-12T14:41+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
hatay
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Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.Bölgede, Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret edecek Erdoğan'ın, Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antakya'da, Katar'dan gelen konteynerlerin kurulduğu alanı ve Defne'deki konteyner sahra hastanesini de ziyaret etmesi öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230304/bakan-kurum-1-yil-icerisinde-ulkemize-2-milyon-yeni-saglam-ve-guvenli-konut-kazandirmis-olacagiz-1067806389.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, hatay
türkiye, recep tayyip erdoğan, hatay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Hatay'a gitti

14:41 12.03.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Bölgede, Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret edecek Erdoğan'ın, Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antakya'da, Katar'dan gelen konteynerlerin kurulduğu alanı ve Defne'deki konteyner sahra hastanesini de ziyaret etmesi öngörülüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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