https://sputniknews.com.tr/20230312/cumhurbaskani-erdogan-hatayin-defne-ilcesinde-konusma-yapiyor-1068158498.html
Erdoğan: Kalbimizle, gözümüzle, ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz
Erdoğan: Kalbimizle, gözümüzle, ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli’yle tekrardan buradayız. Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T20:07+0300
2023-03-12T20:07+0300
2023-03-12T20:30+0300
recep tayyip erdoğan
politika
cumhurbaşkanı adayı
deprem
hatay
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Defne ilçesindeki Konteyner Sahra Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli’yle tekrardan buradayız. Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz. -Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarma çabalarımızdan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin.Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz.
hatay
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı adayı, deprem, hatay
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı adayı, deprem, hatay
Erdoğan: Kalbimizle, gözümüzle, ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz
20:07 12.03.2023 (güncellendi: 20:30 12.03.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli’yle tekrardan buradayız. Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Defne ilçesindeki Konteyner Sahra Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli’yle tekrardan buradayız. Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.
-Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarma çabalarımızdan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin.
Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz.