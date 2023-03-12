https://sputniknews.com.tr/20230312/cumhurbaskani-erdogan-hatayin-defne-ilcesinde-konusma-yapiyor-1068158498.html

Erdoğan: Kalbimizle, gözümüzle, ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz

Erdoğan: Kalbimizle, gözümüzle, ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli’yle tekrardan buradayız. Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T20:07+0300

2023-03-12T20:07+0300

2023-03-12T20:30+0300

recep tayyip erdoğan

politika

cumhurbaşkanı adayı

deprem

hatay

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Defne ilçesindeki Konteyner Sahra Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli’yle tekrardan buradayız. Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz. -Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarma çabalarımızdan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin.Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz.

hatay

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı adayı, deprem, hatay