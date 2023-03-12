Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230312/cumhurbaskani-erdogan-devlet-ve-millet-el-ele-vererek-depremzedelerimizin-imdadina-kostuk-1068160207.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk
Antakya’da, Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet el ele vererek... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T21:05+0300
2023-03-12T21:46+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
deprem
hatay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068160640_0:9:3073:1737_1920x0_80_0_0_fe8ef4804cebe8d2749d526f546f2afa.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle: -10 bin konteyner sözü verdiler, peyderpey gönderiyorlar. 1000'i geldi, 4 bini yolda, 1 ay içinde 10 bine tamamlanacak.-"Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeden, herkesi sağlam, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız.-"(Depremzedelere) Bir yıl sonra Antakya'da sizlerle kalıcı konutların tesliminde buluştuğumuzda bu sözlerin hepsinin hayata geçtiğini beraberce göreceğiz.
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068160640_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_971a7518ec31ae3b3b077f6d982de391.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, deprem, hatay
recep tayyip erdoğan, deprem, hatay

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk

21:05 12.03.2023 (güncellendi: 21:46 12.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Antakya’da, Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
-10 bin konteyner sözü verdiler, peyderpey gönderiyorlar. 1000'i geldi, 4 bini yolda, 1 ay içinde 10 bine tamamlanacak.
-"Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeden, herkesi sağlam, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız.
-"(Depremzedelere) Bir yıl sonra Antakya'da sizlerle kalıcı konutların tesliminde buluştuğumuzda bu sözlerin hepsinin hayata geçtiğini beraberce göreceğiz.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала