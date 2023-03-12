https://sputniknews.com.tr/20230312/cumhurbaskani-erdogan-devlet-ve-millet-el-ele-vererek-depremzedelerimizin-imdadina-kostuk-1068160207.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk
Antakya’da, Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet el ele vererek... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T21:05+0300
2023-03-12T21:05+0300
2023-03-12T21:46+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
deprem
hatay
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle: -10 bin konteyner sözü verdiler, peyderpey gönderiyorlar. 1000'i geldi, 4 bini yolda, 1 ay içinde 10 bine tamamlanacak.-"Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeden, herkesi sağlam, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız.-"(Depremzedelere) Bir yıl sonra Antakya'da sizlerle kalıcı konutların tesliminde buluştuğumuzda bu sözlerin hepsinin hayata geçtiğini beraberce göreceğiz.
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recep tayyip erdoğan, deprem, hatay
recep tayyip erdoğan, deprem, hatay
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk
21:05 12.03.2023 (güncellendi: 21:46 12.03.2023) Abone ol
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Antakya’da, Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
-10 bin konteyner sözü verdiler, peyderpey gönderiyorlar. 1000'i geldi, 4 bini yolda, 1 ay içinde 10 bine tamamlanacak.
-"Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeden, herkesi sağlam, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız.
-"(Depremzedelere) Bir yıl sonra Antakya'da sizlerle kalıcı konutların tesliminde buluştuğumuzda bu sözlerin hepsinin hayata geçtiğini beraberce göreceğiz.