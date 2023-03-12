https://sputniknews.com.tr/20230312/cumhurbaskani-erdogan-devlet-ve-millet-el-ele-vererek-depremzedelerimizin-imdadina-kostuk-1068160207.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk

Antakya’da, Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet el ele vererek... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T21:05+0300

2023-03-12T21:05+0300

2023-03-12T21:46+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

deprem

hatay

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle: -10 bin konteyner sözü verdiler, peyderpey gönderiyorlar. 1000'i geldi, 4 bini yolda, 1 ay içinde 10 bine tamamlanacak.-"Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeden, herkesi sağlam, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız.-"(Depremzedelere) Bir yıl sonra Antakya'da sizlerle kalıcı konutların tesliminde buluştuğumuzda bu sözlerin hepsinin hayata geçtiğini beraberce göreceğiz.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, deprem, hatay