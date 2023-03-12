CHP'den Yavaş ve İmamoğlu açıklaması: Görevlerine devam edecekler mi?
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Belediyelerde istikrar bozulmasın diye Mart 2024’e kadar belediye başkanlıklarına devam edecekler. İmamoğlu ve Yavaş iki görevi aynı anda yapmayacaklar. Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın Mart 2024'e kadar belediye başkanlıklarına devam edeceklerini söyledi.
tv100’de Talat Atilla ile Tamer Korkmaz'ın sunduğu 'Memleket' programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu merak edilen konuya ilişkin açıklamarda bulundu:
"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiğinde uygun görülürse belediye başkanlıklarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. Seçimleri kazandıktan sonra hemen 2 belediye başkanını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadığı zaman her iki belediyeyi AK Parti’ye kaptırmış olacağız. Onunla ilgili (2024’teki yerel seçim) Mart’taki süreye göre bir değerlendirme yapılacak. İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır."
'14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok'
Kuşoğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar dedi ve şu şekilde devam etti:
"14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. 'Belediyelerdeki yapılacak işler var' denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar."