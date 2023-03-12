CHP'den Yavaş ve İmamoğlu açıklaması: Görevlerine devam edecekler mi?

"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiğinde uygun görülürse belediye başkanlıklarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. Seçimleri kazandıktan sonra hemen 2 belediye başkanını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadığı zaman her iki belediyeyi AK Parti’ye kaptırmış olacağız. Onunla ilgili (2024’teki yerel seçim) Mart’taki süreye göre bir değerlendirme yapılacak. İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır."