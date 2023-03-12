https://sputniknews.com.tr/20230312/centcom-komutani-kurilla-suriyenin-kuzeydogusunu-ziyaret-etti-1068140638.html

CENTCOM Komutanı Kurilla, Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret etti

CENTCOM Komutanı Kurilla, Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenlediği duyuruldu. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T03:09+0300

2023-03-12T03:09+0300

2023-03-12T03:09+0300

dünya

suriye

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

erik kurilla

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CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede 'ABD birlikleri ve IŞİD'le mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri' ziyaret ettiği aktarıldı.Açıklamada, "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve IŞİD'e karşı operasyonlar düzenleyen DSG'yi de ziyaret etti" ifadesine yer verilirken, DSG'lilerin 'IŞİD'e karşı her gün operasyon düzenlediği2 iddia edildi.Kurilla'nın Haseke ilinde IŞİD'lilerin tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, IŞİD'li ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi.Açıklamada, Kurilla'nın "İlk elden, çocukların ne kadar kötü koşullarda yaşadığını gördüm. Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek kalıcı çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi" ifadelerine yer verildi.ABD Genelkurmay Başkanı da ziyaret etmiştiABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri ziyaret etmişti.Milley'in Suriye’de sadece ABD askerleri ile görüştüğü iddia edilmişti. Ziyaretin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve Milley'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230309/abd-temsilciler-meclisi-amerikan-askerlerinin-suriyeden-cekilmesini-talep-eden-tasariyi-oyladi-1068018109.html

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