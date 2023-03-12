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Bursa Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bursa Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı. Serkan Gür'ün görevden alınmasına uzanan süreç, Bursa'daki liselerinde üretilen... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T13:41+0300
2023-03-12T13:41+0300
türkiye
bursa
milli eğitim bakanlığı
görevden alınma
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Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan görevden alma kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Serkan Gür'ün görevden alınmasına uzanan süreç, Bursa'da meslek liselerinde üretilen çadırların Gaziantep'ten satın alınarak üzerlerine logo basılması için yeniden kente getirildiği iddiası ile başladı.İddiaya göre o çadırlar, logo basıldıktan sonra deprem bölgesine gönderildi.Milli Eğitim Bakanlığı da bu iddia üzerine soruşturma başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230311/meb-logo-icin-bursaya-cadir-goturuldugu-yonundeki-iddialari-yalanladi-1068124245.html
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bursa, milli eğitim bakanlığı, görevden alınma
bursa, milli eğitim bakanlığı, görevden alınma

Bursa Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

13:41 12.03.2023
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı. Serkan Gür'ün görevden alınmasına uzanan süreç, Bursa'daki liselerinde üretilen çadırların, Gaziantep'ten satın alınarak üzerlerine logo basılması için yeniden kente getirildiği iddiası ile başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan görevden alma kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Serkan Gür'ün görevden alınmasına uzanan süreç, Bursa'da meslek liselerinde üretilen çadırların Gaziantep'ten satın alınarak üzerlerine logo basılması için yeniden kente getirildiği iddiası ile başladı.

İddiaya göre o çadırlar, logo basıldıktan sonra deprem bölgesine gönderildi.
Milli Eğitim Bakanlığı da bu iddia üzerine soruşturma başlatmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
MEB, logo için Bursa'ya çadır götürüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı
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