https://sputniknews.com.tr/20230312/bozcaadaya-yarin-yapilacak-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1068156659.html

Bozcaada’ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada’ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T17:58+0300

2023-03-12T17:58+0300

2023-03-12T17:58+0300

türkiye

çanakkale

bozcaada

feribot

sefer

iptal

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00'de sefer yapılacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise fırtına nedeniyle iptal edildi. Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferlerinin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.

türkiye

çanakkale

bozcaada

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çanakkale, bozcaada, feribot, sefer, iptal