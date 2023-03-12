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Bozcaada’ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada’ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T17:58+0300
2023-03-12T17:58+0300
türkiye
çanakkale
bozcaada
feribot
sefer
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00'de sefer yapılacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise fırtına nedeniyle iptal edildi. Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferlerinin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.
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çanakkale, bozcaada, feribot, sefer, iptal
çanakkale, bozcaada, feribot, sefer, iptal

Bozcaada’ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

17:58 12.03.2023
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZBozcaada - feribot
Bozcaada - feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ
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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00'de sefer yapılacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise fırtına nedeniyle iptal edildi. Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferlerinin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.
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