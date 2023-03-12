https://sputniknews.com.tr/20230312/belarus-lideri-lukasenkonun-iki-gunluk-resmi-iran-ziyareti-basladi-1068160447.html

Belarus lideri Lukaşenko’nun iki günlük resmi İran ziyareti başladı

Belarus lideri Lukaşenko’nun iki günlük resmi İran ziyareti başladı

Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Aleksandr Lukaşenko’nun İran’a planladığı iki günlük resmi ziyaret bugün başladı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T21:30+0300

2023-03-12T21:30+0300

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dünya

aleksandr lukaşenko

belarus

iran

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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun iki günlük resmi İran ziyaretinin başladığını bildiren Belarus Devlet Başkanlığı basın idaresinin açıklamasında, “Belarus Devlet Başkanı, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek. Daha önce, 16 Eylül 2022'de Semerkant'ta düzenlenen ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) zirvesi kapsamında yaptıkları toplantıda iki lider, dışişleri bakanlıklarına ilişkileri yoğunlaştırma ve gözden geçirme talimatı vermişti” ifadelerine yer verildi.Tahran’daki görüşmenin başlıca konusunun ticari ve ekonomik işbirliğine vurgu ile ikili ilişkilerin tüm yelpazesinde etkileşimin geliştirilmesi olacağı düşünüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, görüşmelerin hem dar, hem de heyetlerin katılacağı geniş formatlı toplantılar formatında olacağı kaydedildi.Açıklamaya göre taraflar, sanayi, tarım, ulaştırma ve lojistik alanlarındaki projelerin hayata geçirilmesini görüşmeyi planlıyor. Görüşmede bölgedeki ve genel olarak dünyadaki duruma özel olarak ele alınacak, görüşmeler sonunda tarafların karşılıklı çıkar alanlarında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir dizi uluslararası belgeyi imzalamaları bekleniyor.Lukaşenko’nun İran ziyareti sırasında ayrıca İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ve İran ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de görüşeceği bilgisi geçilen açıklamada, ‘ziyaretin en önemli olaylarından bir tanesinin Belarus ile İran arasında çok yönlü işbirliği ile ilgili kapsamlı bir yol haritasının imzalanması olacağı’ vurgulandı.

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