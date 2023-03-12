https://sputniknews.com.tr/20230312/bakan-varank-depremlerden-etkilenen-kobilere-1-milyon-liraya-kadar-faizsiz-kredi-verecegiz-1068155259.html

Bakan Varank: Depremlerden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz

Bakan Varank: Depremlerden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz

Bakan Varank, "İşletmede oluşan hasara ve işletmenin büyüklüğüne göre, 1 milyon liraya kadar faizsiz ve ilk yılı geri ödemesiz Küçük ve Orta Ölçekli... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T17:01+0300

2023-03-12T17:01+0300

2023-03-12T17:01+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

mustafa varank

deprem

kobi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen sanayiciler ile istişare toplantısının ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yıkılan veya hasarlı durumdaki sanayi sitelerini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) koordinasyonunda, yeniden inşa sürecini başlatacaklarını bildiren Varank, OSB ve Sanayi Sitelerinin hasar gören altyapılarını onardıklarını, bu sanayi bölgelerinin borçlarını 1 yıl süreyle ertelediklerini söyledi. Sanayi sitelerinde üst yapılara sağladıkları destek oranını yüzde 70'ten yüzde 100'e çıkardıklarına işaret eden Varank, şöyle konuştu:‘Yeni yatırımların önünü açacak adımlar attık’Varank, bölgedeki mevcut yatırımların devamını sağlarken, yeni yatırımların da önünü açacak adımlar attıklarına dikkati çekerek, bu çerçevede depremlerin yıkıma yol açtığı ilçeleri "Cazibe Merkezleri Programı"na dahil ettiklerini açıkladı. Böylece buralara yapılacak tüm yatırımları, en üst teşvik olan 6. Bölge teşviklerinden faydalandıracaklarının altını çizen Varank, depremden etkilenen bölgelerdeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresini 3 yıl uzattıklarını kaydetti.Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki gelir vergisi stopaj teşvikini ve SGK İşveren hisse desteğini de yüzde 100'e çıkardıklarını aktaran Varank, "26 Kalkınma Ajansımızın tüm kaynaklarını afet bölgesindeki şehirlerimize yönlendirerek, Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Planı'nı uygulamaya alıyoruz. Ajanslarımızın deprem bölgelerindeki tüm projelerinde eş-finansman modelini kaldırıyor, projelerin finansmanının tamamını devlet olarak biz üstleniyoruz" ifadesini kullandı.Varank, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında çadır ve konteyner kentlerde özellikle kadınlar ve gençlerin üretim yapabilecekleri atölyeler kuracaklarını vurgulayarak, burada üretilen ürünleri şirketlerin satın alma garantili olarak alacaklarını belirtti.Bugün gün boyunca Malatya'da, şehrin sorunlarıyla ilgili sanayicilerle ve esnafla bir araya geldiklerini dile getiren Varank, "Geçici iş yerleri kurulması ile ilgili talebi biz zaten gündemimizi almıştık. Malatya genelinde, AFAD'ın koordinasyonunda, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) ve diğer kurumlarımızın katkılarıyla, 2 bine yakın geçici iş yerini biz kurmaya başlayacağız. Böylece buralarda, ekonominin tekrar canlanmasında önünü açmış olacağız" şeklinde konuştu.

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türkiye, mustafa varank, deprem, kobi