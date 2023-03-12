https://sputniknews.com.tr/20230312/aksenerden-yavasa-baskanim-yarisini-sana-veriyorum-bahari-getirecegiz-beraber-1068155602.html
Akşener'den Yavaş'a: Başkanım, yarısını sana veriyorum, baharı getireceğiz beraber
Akşener'den Yavaş'a: Başkanım, yarısını sana veriyorum, baharı getireceğiz beraber
Kahramanmaraş'ta çadır kentlerde yaşayan depremzedeleri ABB Başkanı Mansur Yavaş işe birlikte ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve kız çocuğunun... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T17:22+0300
2023-03-12T17:22+0300
2023-03-12T17:22+0300
politika
meral akşener
mansur yavaş
depremzede
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çadır kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.Beraberinde milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Şekeroba Mahallesi'ndeki çadır kente gelen Akşener, kız çocuğunun verdiği çiçeği ikiye bölüp, "Başkanım ben bunun yarısını sana veriyorum, baharı getireceğiz beraber inşallah" diyerek Yavaş'a uzattı.Çadırda kalan afetzede aileye misafir olan Akşener, çay eşliğinde sohbet ettiği aile üyelerine, iki kız çocuklarının eğitimlerini Ankara'da üstlenme teklifinde bulundu. Akşener, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.Meral Akşener, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nün karşısında yer alan 'İYİ Parti Afet Koordinasyon Merkezi Çadır Kenti'ne gitti.Burada afetzede aileler ve çocuklarla sohbet eden Akşener, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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meral akşener, mansur yavaş, depremzede
meral akşener, mansur yavaş, depremzede
Akşener'den Yavaş'a: Başkanım, yarısını sana veriyorum, baharı getireceğiz beraber
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Kahramanmaraş'ta çadır kentlerde yaşayan depremzedeleri ABB Başkanı Mansur Yavaş işe birlikte ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve kız çocuğunun verdiği çiçeği ikiye bölüp, "Başkanım ben bunun yarısını sana veriyorum, baharı getireceğiz beraber inşallah" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çadır kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.
Beraberinde milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Şekeroba Mahallesi'ndeki çadır kente gelen Akşener, kız çocuğunun verdiği çiçeği ikiye bölüp, "Başkanım ben bunun yarısını sana veriyorum, baharı getireceğiz beraber inşallah" diyerek Yavaş'a uzattı.
Çadırda kalan afetzede aileye misafir olan Akşener, çay eşliğinde sohbet ettiği aile üyelerine, iki kız çocuklarının eğitimlerini Ankara'da üstlenme teklifinde bulundu. Akşener, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Meral Akşener, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nün karşısında yer alan 'İYİ Parti Afet Koordinasyon Merkezi Çadır Kenti'ne gitti.
Burada afetzede aileler ve çocuklarla sohbet eden Akşener, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.