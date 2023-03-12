https://sputniknews.com.tr/20230312/ahmet-hakan-15-mayis-sabahi-icin-tehdit-ustune-tehdit-1068142068.html
Ahmet Hakan: 15 Mayıs sabahı için tehdit üstüne tehdit
Ahmet Hakan: 15 Mayıs sabahı için tehdit üstüne tehdit
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 14 Mayıs'taki seçimlerin ertesi gününe dair sosyal medya hesaplarından tehdit mesajlaşmalarının başladığını söyledi ve "Bu tehdit... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T09:39+0300
2023-03-12T09:39+0300
2023-03-12T09:41+0300
politika
türkiye
seçim
ahmet hakan
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Ahmet Hakan özellikle sosyal medya hesapları üzerinden 'tehdit' mesajlaşmalarına ilişkin "Sosyal medyada konuşlanmış taraflar, şimdiden birbirlerini tehdit etmeye başladılar" dedi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında "Önce Kılıçdaroğlu yanlısı bazı hesaplardan, 15 Mayıs sabahı gününüzü göreceksiniz” diye tehditler yükselmeye başladı. Ardından Erdoğan yanlısı bazı kişiler de, 15 Mayıs sabahı asıl siz gününüzü göreceksiniz” diye karşılık verdiler" dedi.Tehdit dilinin kutuplaşmayı artıracağını dile getiren Ahmet Hakan şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230312/ysknin-36-siyasi-partinin-secime-girme-yeterliligine-iliskin-karari-resmi-gazetede-1068141133.html
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türkiye, seçim, ahmet hakan
türkiye, seçim, ahmet hakan
Ahmet Hakan: 15 Mayıs sabahı için tehdit üstüne tehdit
09:39 12.03.2023 (güncellendi: 09:41 12.03.2023) Abone ol
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 14 Mayıs'taki seçimlerin ertesi gününe dair sosyal medya hesaplarından tehdit mesajlaşmalarının başladığını söyledi ve "Bu tehdit dili, kutuplaşmayı azdırır" dedi.
Ahmet Hakan özellikle sosyal medya hesapları üzerinden 'tehdit' mesajlaşmalarına ilişkin "Sosyal medyada konuşlanmış taraflar, şimdiden birbirlerini tehdit etmeye başladılar" dedi.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında
"Önce Kılıçdaroğlu yanlısı bazı hesaplardan, 15 Mayıs sabahı gününüzü göreceksiniz” diye tehditler yükselmeye başladı. Ardından Erdoğan yanlısı bazı kişiler de, 15 Mayıs sabahı asıl siz gününüzü göreceksiniz
” diye karşılık verdiler" dedi.
Tehdit dilinin kutuplaşmayı artıracağını dile getiren Ahmet Hakan şunları ekledi:
"Hemen söyleyeyim: Bu tehdit dili, kutuplaşmayı azdırır. Oy geçişkenliğini azaltır. İdeolojik yaklaşımı pekiştirir. Kutuplaşmanın artması, geçişkenliğin azalması ve ideolojik yaklaşımın pekişmesi... En çok Kılıçdaroğlu’na zarar verir. Peki Kılıçdaroğlu’na zarar verir de Erdoğan’a vermez mi? Bir puanın bile çok önemli olduğu bir seçim ortamında tabii ki Erdoğan’a da zarar verir. Her iki tarafa da sesleniyorum: Hem bağlı bulunduğunuz tarafların zarar görmemesi için hem de memleketinizin geleceği için tehdit dilini kullanmaktan vazgeçin. Bu seçimi ancak ve ancak... 15 Mayıs sabahı hiç kimse kendisini kaybetmiş hissetmeyecek. 15 Mayıs sabahı herkes kendisini kazanmış hissedecek” diyenler kazanacaktır."