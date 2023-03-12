Ahmet Hakan: 15 Mayıs sabahı için tehdit üstüne tehdit

"Hemen söyleyeyim: Bu tehdit dili, kutuplaşmayı azdırır. Oy geçişkenliğini azaltır. İdeolojik yaklaşımı pekiştirir. Kutuplaşmanın artması, geçişkenliğin azalması ve ideolojik yaklaşımın pekişmesi... En çok Kılıçdaroğlu’na zarar verir. Peki Kılıçdaroğlu’na zarar verir de Erdoğan’a vermez mi? Bir puanın bile çok önemli olduğu bir seçim ortamında tabii ki Erdoğan’a da zarar verir. Her iki tarafa da sesleniyorum: Hem bağlı bulunduğunuz tarafların zarar görmemesi için hem de memleketinizin geleceği için tehdit dilini kullanmaktan vazgeçin. Bu seçimi ancak ve ancak... 15 Mayıs sabahı hiç kimse kendisini kaybetmiş hissetmeyecek. 15 Mayıs sabahı herkes kendisini kazanmış hissedecek” diyenler kazanacaktır."