Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230312/abdnin-nukleer-fuze-tasiyabilen-bombardiman-ucagi-rusya-sinirlari-yakininda-ucus-gerceklestirdi-1068144819.html
ABD’nin nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçağı, Rusya sınırları yakınında uçuş gerçekleştirdi
ABD’nin nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçağı, Rusya sınırları yakınında uçuş gerçekleştirdi
ABD’ya ait B-52H tipi bir bombardıman uçağı, Baltık Denizi üstünde Rusya sınırının çok yakınında uçuş gerçekleştirdi. Uçağın, St. Petersburg’un 200 kilometre... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T11:28+0300
2023-03-12T11:28+0300
dünya
abd
rusya
b-52h
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/11/1062400674_0:65:2703:1585_1920x0_80_0_0_715bc05bba4d64f70ac5fbba181464ec.jpg
Uçuş izleme sitelerinin kayıtlarına göre ABD hava güçlerine ait B-52H tipi bir bombardıman uçağı, Estonya ve Finlandiya üstünden uçup Rusya sınırlarına yöneldi ve daha sonra Rusya’nın Baltık Denizi’nde bulunan Gogland adası yakınlarına kadar ilerledi. Gogland adası, St. Petersburg’a 200 kilometre uzaklıkta yer alıyor.Uçağın en başta Polonya’dan havalandığı ve Rusya sınırlarından uzaklaşmaya başladığında da rotasını İspanya’ya çevirdiği kaydedildi.B-52H tipi bombardıman uçakları, havadan karaya seyir füzeleri ve nükleer füze taşıyabiliyor.Polonya Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu uçağın, bir NATO tatbikatı çerçevesinde Polonya’nın avcı uçaklarına eşlik ettiğini belirtti. NATO yönetimindense uçuşun amacına ilişkin bir açıklama yapılmış değil.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/11/1062400674_252:0:2451:1649_1920x0_80_0_0_eb92b8fa2a2b42dd483c596d3ed4d8e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, b-52h
abd, rusya, b-52h

ABD’nin nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçağı, Rusya sınırları yakınında uçuş gerçekleştirdi

11:28 12.03.2023
© AP Photo / Boris GrdanoskiB-52
B-52 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
Abone olTelegram
ABD’ya ait B-52H tipi bir bombardıman uçağı, Baltık Denizi üstünde Rusya sınırının çok yakınında uçuş gerçekleştirdi. Uçağın, St. Petersburg’un 200 kilometre yakınına kadar ilerlediği kaydedildi.
Uçuş izleme sitelerinin kayıtlarına göre ABD hava güçlerine ait B-52H tipi bir bombardıman uçağı, Estonya ve Finlandiya üstünden uçup Rusya sınırlarına yöneldi ve daha sonra Rusya’nın Baltık Denizi’nde bulunan Gogland adası yakınlarına kadar ilerledi. Gogland adası, St. Petersburg’a 200 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Uçağın en başta Polonya’dan havalandığı ve Rusya sınırlarından uzaklaşmaya başladığında da rotasını İspanya’ya çevirdiği kaydedildi.
B-52H tipi bombardıman uçakları, havadan karaya seyir füzeleri ve nükleer füze taşıyabiliyor.
Polonya Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu uçağın, bir NATO tatbikatı çerçevesinde Polonya’nın avcı uçaklarına eşlik ettiğini belirtti. NATO yönetimindense uçuşun amacına ilişkin bir açıklama yapılmış değil.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала