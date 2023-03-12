https://sputniknews.com.tr/20230312/abdnin-nukleer-fuze-tasiyabilen-bombardiman-ucagi-rusya-sinirlari-yakininda-ucus-gerceklestirdi-1068144819.html

ABD’nin nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçağı, Rusya sınırları yakınında uçuş gerçekleştirdi

ABD’nin nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçağı, Rusya sınırları yakınında uçuş gerçekleştirdi

ABD’ya ait B-52H tipi bir bombardıman uçağı, Baltık Denizi üstünde Rusya sınırının çok yakınında uçuş gerçekleştirdi. Uçağın, St. Petersburg’un 200 kilometre... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T11:28+0300

2023-03-12T11:28+0300

2023-03-12T11:28+0300

dünya

abd

rusya

b-52h

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Uçuş izleme sitelerinin kayıtlarına göre ABD hava güçlerine ait B-52H tipi bir bombardıman uçağı, Estonya ve Finlandiya üstünden uçup Rusya sınırlarına yöneldi ve daha sonra Rusya’nın Baltık Denizi’nde bulunan Gogland adası yakınlarına kadar ilerledi. Gogland adası, St. Petersburg’a 200 kilometre uzaklıkta yer alıyor.Uçağın en başta Polonya’dan havalandığı ve Rusya sınırlarından uzaklaşmaya başladığında da rotasını İspanya’ya çevirdiği kaydedildi.B-52H tipi bombardıman uçakları, havadan karaya seyir füzeleri ve nükleer füze taşıyabiliyor.Polonya Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu uçağın, bir NATO tatbikatı çerçevesinde Polonya’nın avcı uçaklarına eşlik ettiğini belirtti. NATO yönetimindense uçuşun amacına ilişkin bir açıklama yapılmış değil.

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abd, rusya, b-52h