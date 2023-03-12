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https://sputniknews.com.tr/20230312/abdden-iran-disisleri-bakaninin-sozlerine-yalanlama-tutuklu-takasi-anlasmasi-yapilmadi-1068161019.html
ABD'den İran Dışişleri Bakanı'nın sözlerine yalanlama: Tutuklu takası anlaşması yapılmadı
ABD'den İran Dışişleri Bakanı'nın sözlerine yalanlama: Tutuklu takası anlaşması yapılmadı
ABD, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 'ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardıklarına' ilişkin açıklamalarının doğru olmadığını... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T22:26+0300
2023-03-12T22:27+0300
dünya
abd
iran
anlaşma
iddia
yalanlama
tutuklu
takas
ned price
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Associated Press'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın "Geçtiğimiz günlerde bir anlaşmaya vardık ve Amerikan tarafında her şey yolunda giderse kısa vadede bir tutuklu mübadelesine tanık olacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yalanladı.Price, söz konusu ifadelerle ilgili "Acımasız bir yalan daha. Bu tarz yalanlar, ailelerin acısını artırıyor. İran'da haksız yere tutuklu olan 3 Amerikalının serbest bırakılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kişiler sevdiklerine kavuşana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.Abdullahiyan, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Geçen yılın mart ayından itibaren ABD ile dolaylı görüşmeler yoluyla bir belge imzalandı ve onaylandı. Şimdi bunun uygulanmasının zemini hazırlandı. Bizim açımızdan her şey hazır, Amerikan tarafı teknik koordinasyonlarını tamamlama aşamasında" ifadelerini kullanmıştı.İki ülkede de tutuklu kişiler varABD'de bazı İran vatandaşları, yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla, İran'da da en az 3 Amerikan vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklu bulunuyor.İki ülke arasında daha önce tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bilim insanı, Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.Ekim 2020'de ise İran'da casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen 85 yaşındaki İran-ABD vatandaşı Muhammed Bakır Namazi, 'insani nedenlerle' serbest bırakılarak ülkeden ayrılmıştı.Namazi'nin oğlu Siyamek Namazi, casusluk suçundan halihazırda İran'da hapiste tutuluyor.
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abd, iran, anlaşma, iddia, yalanlama, tutuklu, takas, ned price
abd, iran, anlaşma, iddia, yalanlama, tutuklu, takas, ned price

ABD'den İran Dışişleri Bakanı'nın sözlerine yalanlama: Tutuklu takası anlaşması yapılmadı

22:26 12.03.2023 (güncellendi: 22:27 12.03.2023)
© AFP 2023 / MANUEL BALCE CENETANed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / MANUEL BALCE CENETA
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ABD, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 'ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardıklarına' ilişkin açıklamalarının doğru olmadığını bildirdi.
Associated Press'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın "Geçtiğimiz günlerde bir anlaşmaya vardık ve Amerikan tarafında her şey yolunda giderse kısa vadede bir tutuklu mübadelesine tanık olacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yalanladı.
Price, söz konusu ifadelerle ilgili "Acımasız bir yalan daha. Bu tarz yalanlar, ailelerin acısını artırıyor. İran'da haksız yere tutuklu olan 3 Amerikalının serbest bırakılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kişiler sevdiklerine kavuşana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.
Abdullahiyan, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Geçen yılın mart ayından itibaren ABD ile dolaylı görüşmeler yoluyla bir belge imzalandı ve onaylandı. Şimdi bunun uygulanmasının zemini hazırlandı. Bizim açımızdan her şey hazır, Amerikan tarafı teknik koordinasyonlarını tamamlama aşamasında" ifadelerini kullanmıştı.

İki ülkede de tutuklu kişiler var

ABD'de bazı İran vatandaşları, yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla, İran'da da en az 3 Amerikan vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklu bulunuyor.
İki ülke arasında daha önce tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bilim insanı, Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.
Ekim 2020'de ise İran'da casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen 85 yaşındaki İran-ABD vatandaşı Muhammed Bakır Namazi, 'insani nedenlerle' serbest bırakılarak ülkeden ayrılmıştı.
Namazi'nin oğlu Siyamek Namazi, casusluk suçundan halihazırda İran'da hapiste tutuluyor.
İran, Irak'taki ABD üssüne attığı füzeleri sergiledi
© AA

İran, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından Bağdat Havalimanı'nda öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak amacıyla 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca füzeyle vurdu.

İran, 3 Ocak 2020&#x27;de ABD tarafından Bağdat Havalimanı&#x27;nda öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani&#x27;nin intikamını almak amacıyla 8 Ocak&#x27;ta ABD&#x27;nin Irak&#x27;taki Ayn el-Esed Hava Üssü&#x27;nü onlarca füzeyle vurdu. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA

İran, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından Bağdat Havalimanı'nda öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak amacıyla 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca füzeyle vurdu.

© AA

Saldırının 2. yılı münasebetiyle ABD üssüne fırlatılan "700 kilometre menzilli Zülfikar Basir, 800 kilometre menzilli Kıyam ve 1000 kilometre menzilli Dezful balistik füzeleri" İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda sergilendi.

Saldırının 2. yılı münasebetiyle ABD üssüne fırlatılan &quot;700 kilometre menzilli Zülfikar Basir, 800 kilometre menzilli Kıyam ve 1000 kilometre menzilli Dezful balistik füzeleri&quot; İran&#x27;ın başkenti Tahran&#x27;daki İmam Humeyni Musallası&#x27;nda sergilendi. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA

Saldırının 2. yılı münasebetiyle ABD üssüne fırlatılan "700 kilometre menzilli Zülfikar Basir, 800 kilometre menzilli Kıyam ve 1000 kilometre menzilli Dezful balistik füzeleri" İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda sergilendi.

© AA

Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi&#x27;nin daveti üzerine Irak&#x27;ın başkenti Bağdat&#x27;a giden Kasım Süleymani&#x27;nin konvoyu, 3 Ocak 2020&#x27;de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA

Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı.

© AA

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis&#x27;in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

© AA

Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ta sabaha karşı ABD'nin Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak&#x27;ta sabaha karşı ABD&#x27;nin Irak&#x27;ın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü&#x27;nü balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA

Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ta sabaha karşı ABD'nin Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurduğunu duyurdu.

© AA

Devrim Muhafızları Ordusu, 'Şehit Süleymani'nin intikam operasyonu' şeklinde duyurulan saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, 'çok daha sert ve ezici' karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, &#x27;Şehit Süleymani&#x27;nin intikam operasyonu&#x27; şeklinde duyurulan saldırıya ABD&#x27;nin yanıt vermesi halinde, &#x27;çok daha sert ve ezici&#x27; karşılık verileceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA

Devrim Muhafızları Ordusu, 'Şehit Süleymani'nin intikam operasyonu' şeklinde duyurulan saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, 'çok daha sert ve ezici' karşılık verileceğini açıkladı.

© AA

Saldırıların ardından gözler Washington'a çevrildi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Saldırıların ardından gözler Washington&#x27;a çevrildi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray&#x27;da Ulusal Güvenlik Konseyi&#x27;ni topladı. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA

Saldırıların ardından gözler Washington'a çevrildi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

© AA

Trump, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı ve Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda" mesajını verdi.

Trump, daha sonra Twitter&#x27;dan yaptığı açıklamada, &quot;İran&#x27;dan fırlatılan füzeler Irak&#x27;taki 2 askeri üssü hedef aldı ve Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda&quot; mesajını verdi. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA

Trump, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı ve Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda" mesajını verdi.

© AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD askerlerinin kayıp vermediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD askerlerinin kayıp vermediğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD askerlerinin kayıp vermediğini açıkladı.

© AA

ABD'li yetkililerce daha sonra yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili toplam 109 ABD askerine 'travmatik beyin hasarı' teşhisi konulduğu belirtildi.

ABD&#x27;li yetkililerce daha sonra yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili toplam 109 ABD askerine &#x27;travmatik beyin hasarı&#x27; teşhisi konulduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA

ABD'li yetkililerce daha sonra yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili toplam 109 ABD askerine 'travmatik beyin hasarı' teşhisi konulduğu belirtildi.

1/10
© AA

İran, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından Bağdat Havalimanı'nda öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak amacıyla 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca füzeyle vurdu.

2/10
© AA

Saldırının 2. yılı münasebetiyle ABD üssüne fırlatılan "700 kilometre menzilli Zülfikar Basir, 800 kilometre menzilli Kıyam ve 1000 kilometre menzilli Dezful balistik füzeleri" İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda sergilendi.

3/10
© AA

Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı.

4/10
© AA

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

5/10
© AA

Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ta sabaha karşı ABD'nin Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurduğunu duyurdu.

6/10
© AA

Devrim Muhafızları Ordusu, 'Şehit Süleymani'nin intikam operasyonu' şeklinde duyurulan saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, 'çok daha sert ve ezici' karşılık verileceğini açıkladı.

7/10
© AA

Saldırıların ardından gözler Washington'a çevrildi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

8/10
© AA

Trump, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı ve Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda" mesajını verdi.

9/10
© AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD askerlerinin kayıp vermediğini açıkladı.

10/10
© AA

ABD'li yetkililerce daha sonra yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili toplam 109 ABD askerine 'travmatik beyin hasarı' teşhisi konulduğu belirtildi.

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