https://sputniknews.com.tr/20230311/zaporojye-bolge-idaresi-kiev-artyomovska-ek-gucler-sevkediyor-1068122885.html

Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev, Artyomovsk’a ek güçler sevkediyor

Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev, Artyomovsk’a ek güçler sevkediyor

Zaporojye Bölge İdaresi, Ukrayna ordusunun Artyomovsk’a ek güçler sevkettiğini duyurdu. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T17:06+0300

2023-03-11T17:06+0300

2023-03-11T17:06+0300

ukrayna krizi

zaporojye

rusya

ukrayna

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Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Artyomovsk’ta büyük kayıplar veren Ukrayna ordusunun Zaporojye yönünden bu bölgeye ek güçler sevkettiğini söyledi.Rogov, “Alınan istihbari bilgilere göre Ukrayna ordusu, birliklerimiz tarafından hızlı bir şekilde yok edilen grubu güçlendirmek amacıyla geceleri Zaporojye yönünden Artyomovsk’a ek güçler sevkediyor” dedi.Rogov ayrıca, Dnepropetrovs ve Zaporojye bölgelerinin Kiev kontrolündeki kısımlarında konuşlu Ukraynalı birliklerinin, yurtdışında eğitimi tamamlanan asker ve seferberlikle askere alınanlarla güçlendirilmeye çalışıldığını vurguladı.

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