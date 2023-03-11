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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230311/zaporojye-bolge-idaresi-kiev-artyomovska-ek-gucler-sevkediyor-1068122885.html
Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev, Artyomovsk’a ek güçler sevkediyor
Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev, Artyomovsk’a ek güçler sevkediyor
Zaporojye Bölge İdaresi, Ukrayna ordusunun Artyomovsk’a ek güçler sevkettiğini duyurdu. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T17:06+0300
2023-03-11T17:06+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
ukrayna
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Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Artyomovsk’ta büyük kayıplar veren Ukrayna ordusunun Zaporojye yönünden bu bölgeye ek güçler sevkettiğini söyledi.Rogov, “Alınan istihbari bilgilere göre Ukrayna ordusu, birliklerimiz tarafından hızlı bir şekilde yok edilen grubu güçlendirmek amacıyla geceleri Zaporojye yönünden Artyomovsk’a ek güçler sevkediyor” dedi.Rogov ayrıca, Dnepropetrovs ve Zaporojye bölgelerinin Kiev kontrolündeki kısımlarında konuşlu Ukraynalı birliklerinin, yurtdışında eğitimi tamamlanan asker ve seferberlikle askere alınanlarla güçlendirilmeye çalışıldığını vurguladı.
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zaporojye, rusya, ukrayna
zaporojye, rusya, ukrayna

Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev, Artyomovsk’a ek güçler sevkediyor

17:06 11.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi
 İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Zaporojye Bölge İdaresi, Ukrayna ordusunun Artyomovsk’a ek güçler sevkettiğini duyurdu.
Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Artyomovsk’ta büyük kayıplar veren Ukrayna ordusunun Zaporojye yönünden bu bölgeye ek güçler sevkettiğini söyledi.
Rogov, “Alınan istihbari bilgilere göre Ukrayna ordusu, birliklerimiz tarafından hızlı bir şekilde yok edilen grubu güçlendirmek amacıyla geceleri Zaporojye yönünden Artyomovsk’a ek güçler sevkediyor” dedi.
Rogov ayrıca, Dnepropetrovs ve Zaporojye bölgelerinin Kiev kontrolündeki kısımlarında konuşlu Ukraynalı birliklerinin, yurtdışında eğitimi tamamlanan asker ve seferberlikle askere alınanlarla güçlendirilmeye çalışıldığını vurguladı.
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