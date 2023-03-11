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YSK, seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
YSK, seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T10:04+0300
2023-03-11T10:04+0300
ahmet yener
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
genel seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz" diye konuştu.
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ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi

YSK, seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı

10:04 11.03.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma yapılacağını bildirdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz" diye konuştu.
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