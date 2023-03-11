https://sputniknews.com.tr/20230311/ysk-secime-girecek-siyasi-partilerin-tespiti-icin-toplandi-1068116024.html

YSK, seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı

YSK, seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

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ahmet yener

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

genel seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz" diye konuştu.

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ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi