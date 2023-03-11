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YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
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YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere 36 partinin katılacağını açıkladı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T14:00+0300
2023-03-11T14:00+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), genel seçim
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), genel seçim

YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak

14:00 11.03.2023
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere 36 partinin katılacağını açıkladı.
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