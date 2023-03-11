https://sputniknews.com.tr/20230311/ysk-secime-36-siyasi-parti-katilacak-1068120270.html
YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere 36 partinin katılacağını açıkladı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T14:00+0300
2023-03-11T14:00+0300
2023-03-11T14:00+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
2023
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), genel seçim
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), genel seçim
YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
Ayrıntılar geliyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere 36 partinin katılacağını açıkladı.