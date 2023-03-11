https://sputniknews.com.tr/20230311/yeniden-refah-partisi-milletvekili-aday-adayligi-icin-basvuru-almaya-basladi-1068116237.html
Yeniden Refah Partisi, Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru almaya başladı
Yeniden Refah Partisi, Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru almaya başladı
Yeniden Refah Partisi, Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru sürecini başlattığını duyurdu. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T10:39+0300
2023-03-11T10:39+0300
2023-03-11T10:39+0300
politika
yeniden refah partisi
milletvekili
milletvekili adayı
seçim
genel seçim
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Yeniden Refah Partisi, Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru almaya başladı. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada 6 Şubat depreminden etkilenen afetzede statüsündeki aday adaylarından başvuru ücreti alınmayacağı duyuruldu."Erkekler için 7500₺, bayanlar için 5.000₺ başvuru ücreti belirlenmiştir. Depremzedelerden (bizzat depremden etkilenmiş), engellilerden ve şehit ailelerinden gerekli belgeleri ibraz etmeleri durumunda başvuru ücreti alınmayacaktır.6 Şubat'ta yaşanan afetten etkilenen afetzede statüsündekilerden, Milletvekili Aday Adaylığı başvurusu yapacaklardan adaylık başvuru ücreti alınmayacaktır."
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yeniden refah partisi, milletvekili, milletvekili adayı, seçim, genel seçim
yeniden refah partisi, milletvekili, milletvekili adayı, seçim, genel seçim
Yeniden Refah Partisi, Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru almaya başladı
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Yeniden Refah Partisi, Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru sürecini başlattığını duyurdu.
Yeniden Refah Partisi, Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru almaya başladı. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada 6 Şubat depreminden etkilenen afetzede statüsündeki aday adaylarından başvuru ücreti alınmayacağı duyuruldu.
"Erkekler için 7500₺, bayanlar için 5.000₺ başvuru ücreti belirlenmiştir. Depremzedelerden (bizzat depremden etkilenmiş), engellilerden ve şehit ailelerinden gerekli belgeleri ibraz etmeleri durumunda başvuru ücreti alınmayacaktır.
6 Şubat'ta yaşanan afetten etkilenen afetzede statüsündekilerden, Milletvekili Aday Adaylığı başvurusu yapacaklardan adaylık başvuru ücreti alınmayacaktır."