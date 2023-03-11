https://sputniknews.com.tr/20230311/yeniden-refah-partisi-milletvekili-aday-adayligi-icin-basvuru-almaya-basladi-1068116237.html

Yeniden Refah Partisi, Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru almaya başladı

Yeniden Refah Partisi, Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru almaya başladı

Yeniden Refah Partisi, Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru sürecini başlattığını duyurdu. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T10:39+0300

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politika

yeniden refah partisi

milletvekili

milletvekili adayı

seçim

genel seçim

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Yeniden Refah Partisi, Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru almaya başladı. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada 6 Şubat depreminden etkilenen afetzede statüsündeki aday adaylarından başvuru ücreti alınmayacağı duyuruldu."Erkekler için 7500₺, bayanlar için 5.000₺ başvuru ücreti belirlenmiştir. Depremzedelerden (bizzat depremden etkilenmiş), engellilerden ve şehit ailelerinden gerekli belgeleri ibraz etmeleri durumunda başvuru ücreti alınmayacaktır.6 Şubat'ta yaşanan afetten etkilenen afetzede statüsündekilerden, Milletvekili Aday Adaylığı başvurusu yapacaklardan adaylık başvuru ücreti alınmayacaktır."

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yeniden refah partisi, milletvekili, milletvekili adayı, seçim, genel seçim