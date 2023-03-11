https://sputniknews.com.tr/20230311/yasa-disi-yollarla-yunanistana-gecmeye-calisan-3-supheli-yakalandi-1068119224.html
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şüpheli yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şüpheli yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T13:18+0300
2023-03-11T13:18+0300
2023-03-11T13:18+0300
türkiye
yunanistan
fetö
yakalama
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı belirtildi.Yapılan incelemede yakalananlardan ikisinin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
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yunanistan, fetö, yakalama
yunanistan, fetö, yakalama
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şüpheli yakalandı
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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalananlardan ikisinin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.