https://sputniknews.com.tr/20230311/ukraynali-muhalif-medvedcuk-ortodoks-inanci-ve-halki-yok-edilemez-1068127977.html

Ukraynalı muhalif Medvedçuk: Ortodoks inancı ve halkı yok edilemez

Ukraynalı muhalif Medvedçuk: Ortodoks inancı ve halkı yok edilemez

Ukrayna’da yasaklı ‘Muhalefet Platformu - Yaşam İçin’ partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinin Kiev-Peçersk... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T19:13+0300

2023-03-11T19:13+0300

2023-03-11T19:13+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

viktor medvedçuk

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Ukrayna'da hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle hapse atılan, daha sonra bir esir takasıyla serbest bırakılıp Rusya'ya gönderilen muhalif politikacı Viktor Medvedçuk, bugünkü yazılı açıklamasında, “Zelenskiy rejimi, şimdi artık kelimenin tam anlamıyla, kutsal hiçbir şeye sahip olmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Bugün yönetim, Ortodoksluğun ana tapınağı olan Kiev-Peçersk Manastırı’nın yasadışı işgaline başladı. 10 Mart’ta, Ukrayna’nın tek kanonik Ortodoks Kilisesi’nin yönetimi, Ulusal Doğa Koruma Alanı’nın, Kiev-Peçersk Manastırı için Ukrayna Ortodoks Kilisesi Kutsal Varsayım Manastırı ile olan kira anlaşmasını feshettiğini ve keşişlerin 29 Mart 2023’ta kadar burayı terk etmesini talep ettiğini belirten bir ültimatom aldı” ifadesini kullandı.Medvedçuk, “Tarihten, Nazi işgali sırasında bile kanonik Ortodoks Kilisesi cemaatlerinin Naziler tarafından kapatılmadığını hatırlıyoruz. Bugünse Nazilerin ideolojik mirasçıları, Ukrayna halkının manevi çekirdeği olan, ağır sınavlarda onu güçlendiren, kederde ona teselli olan, Paskalya sevincinde birleştiren bir şeyi onun elinden alıyor” dedi.“Ukrayna halkının elinden Rusça olsun Ukraynaca olsun dilini aldılar” diye yazan Medvedçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:Medvedçuk, Ukrayna yönetimini, sıradan vatandaşların hayatıyla ilgilenmek yerine NATO’nun silahını ve finansmanını tercih etmekle suçladı:Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in emriyle Viktor Medvedçuk vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura, Medvedçuk’u milletvekilliğinden çıkarmıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi, muhalif siyasetçiyi ülkeye ihanet ve teröre destekle suçlamıştı. Medvedçuk, hakkında açılan davaları “siyasi baskı” olarak nitelendirmişti.

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rusya, ukrayna, viktor medvedçuk