Ukraynalı muhalif Medvedçuk: Ortodoks inancı ve halkı yok edilemez
© SputnikViktor Medvedçuk
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Ukrayna’da yasaklı ‘Muhalefet Platformu - Yaşam İçin’ partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinin Kiev-Peçersk Manastırı’ndan çıkarılmasını değerlendirdi.
Ukrayna'da hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle hapse atılan, daha sonra bir esir takasıyla serbest bırakılıp Rusya'ya gönderilen muhalif politikacı Viktor Medvedçuk, bugünkü yazılı açıklamasında, “Zelenskiy rejimi, şimdi artık kelimenin tam anlamıyla, kutsal hiçbir şeye sahip olmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Bugün yönetim, Ortodoksluğun ana tapınağı olan Kiev-Peçersk Manastırı’nın yasadışı işgaline başladı. 10 Mart’ta, Ukrayna’nın tek kanonik Ortodoks Kilisesi’nin yönetimi, Ulusal Doğa Koruma Alanı’nın, Kiev-Peçersk Manastırı için Ukrayna Ortodoks Kilisesi Kutsal Varsayım Manastırı ile olan kira anlaşmasını feshettiğini ve keşişlerin 29 Mart 2023’ta kadar burayı terk etmesini talep ettiğini belirten bir ültimatom aldı” ifadesini kullandı.
Medvedçuk, “Tarihten, Nazi işgali sırasında bile kanonik Ortodoks Kilisesi cemaatlerinin Naziler tarafından kapatılmadığını hatırlıyoruz. Bugünse Nazilerin ideolojik mirasçıları, Ukrayna halkının manevi çekirdeği olan, ağır sınavlarda onu güçlendiren, kederde ona teselli olan, Paskalya sevincinde birleştiren bir şeyi onun elinden alıyor” dedi.
“Ukrayna halkının elinden Rusça olsun Ukraynaca olsun dilini aldılar” diye yazan Medvedçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Milyonlarca Ukrayna vatandaşının anadili olan Rusça, işgalcilerin ve hainlerin dili ilan edildi. Ukraynaca o kadar saptırıldı ki köklerini, müziğini ve anlamını yitirdi.”
“Ukrayna halkı hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldı. Yalancı, hırsız ve suçlu iktidar tüm yasaların üzerinde tutuldu. Halk, çılgın Nazi haydutlarının ellerine teslim edildi. Muhbirler ve aşırılık yanlıları türetildi. Bugün bir Ukraynalı, iktidardan farklı bir görüşe sahip olma hakkından mahrum edildiği gibi aynı zamanda her fırsatta bu iktidara destek vermekle yükümlü kılındı, çünkü artık susmak bile suç sayılıyor.”
Medvedçuk, Ukrayna yönetimini, sıradan vatandaşların hayatıyla ilgilenmek yerine NATO’nun silahını ve finansmanını tercih etmekle suçladı:
“Ukrayna halkının elinden barış ve refah alındı. Zelenskiy iktidarı hatalarını ve yalanlarını seçmenlerine itiraf etmek istemiyor. NATO’dan sınırsız mali kaynak ve silah alarak halkı kıyıma götürmeyi tercih ettiler. Mevcut hükümet uzun ve kanlı savaş verme niyetinde olduğunu gizlemiyor. Sıradan Ukraynalıların hayatı onu ilgilendirmiyor.”
“Şimdi de halkın elinden, geriye kalan tek şey olan inancı alınıyor. Ortodoksluk, Ukrayna halkının kültürel ve manevi yaşamının temelidir. Ukrayna Ortodoks Kilisesi halkı barışa, birliğe ve vicdana çağırdı. Ancak Zelenskiy iktidarı barışçıl, Tanrı’dan korkan ve vicdanlı insanları düşman ilan etti.”
“Ukrayna halkının ruhu, dili, kalbi, aklı ve vicdanı çalınıyor. Ukrayna devleti, canlı ve doğal olan her şeyden nefret eden, gezegendeki barışı yok etmek isteyen el yapımı bir Frankinstein’a dönüştü. Ancak Kiev yönetimi Ukrayna’dan bir ceset, tehlikeli bir zombi yapmayı başaramayacak. Ukraynalılar yaşayan, ruhani, adil bir ulustur.”
“Ukraynalılar zombi değil. Başka Ukrayna var. Satanizm ve kanunsuzluğun dayatılmasına izin vermeyecek gerçek, hakiki, Slav, Ortodoks olan Başka Ukrayna var. Ukrayna halkının, Ukrayna kültürünün ve Ukrayna inancının hainleri bugün sesimizi duyuyor ve içlerindeki uğursuz karanlığın her geçen gün daha da belirginleştiğini anlıyor. Herkes hak ettiğini alacak. Hakiki Ortodoks inancının yok etmeye yönelik faaliyet yalnızca insanları güçlendirecek. Ortodoks inancı ve halkı yok edilemez.”
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in emriyle Viktor Medvedçuk vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura, Medvedçuk’u milletvekilliğinden çıkarmıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi, muhalif siyasetçiyi ülkeye ihanet ve teröre destekle suçlamıştı. Medvedçuk, hakkında açılan davaları “siyasi baskı” olarak nitelendirmişti.