https://sputniknews.com.tr/20230311/uaea-baskani-grossinin-gorev-suresi-4-yil-daha-uzatildi-1068113643.html
UAEA Başkanı Grossi’nin görev süresi 4 yıl daha uzatıldı
UAEA Başkanı Grossi’nin görev süresi 4 yıl daha uzatıldı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, mevcut Başkan Rafael Mariano Grossi'yi 4 yıl sürecek ikinci dönem için kurumun başkanı olarak... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T02:30+0300
2023-03-11T02:30+0300
2023-03-11T02:30+0300
uaea
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rafael grossi
görev süresi
uzatma
dünya
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Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UAEA'nın Yönetim Kurulu üyesi 35 ülke oy birliğiyle Rafael Grossi'yi bir dönem daha kurumun başkanlığını yürütmesi için görevlendirdi.Yönetim Kurulu, Eylül 2023'de düzenlenecek UAEA Genel Konferansı'nda 176 üye ülkenin Grossi'nin 4 yıl sürecek ikinci dönemini onaylamasını isteyecek.Başkan Grossi, Yönetim Kurulu'nun kararına ilişkin yaptığı açıklamada, üye ülkelerin oy birliğiyle kendisini bir dönem daha başkanlık yapmak üzere seçmesinin onur verici olduğunu belirterek "Üye devletlerin bu gerçekten olağanüstü organizasyonun başkanı olarak bana duydukları güven ve itimat için çok minnettarım" diye konuştu.Grossi, Ajansın, küresel barış ve kalkınmaya verdiği katkıyı sürdürmek için elinden geldiğince çalışmaya kararlı olduğunu dile getirdi. Arjantinli tecrübeli diplomat Grossi, 2 Aralık 2019'da Yönetim Kurulu'nun kararı ve Genel Konferansın onayıyla Ajansın başkanlığına getirildi.Grossi'nin ikinci dönemi 3 Aralık 2023'de başlayıp, 2 Aralık 2027'ye kadar devam edecek. Grossi, 1957'de kurulan UAEA'nın 6'ncı başkanı olarak görevini sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/iran-uaea-ile-isbirligi-konusunda-yeni-bir-donem-acildi-1067894621.html
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uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael grossi, görev süresi, uzatma
uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael grossi, görev süresi, uzatma
UAEA Başkanı Grossi’nin görev süresi 4 yıl daha uzatıldı
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, mevcut Başkan Rafael Mariano Grossi'yi 4 yıl sürecek ikinci dönem için kurumun başkanı olarak belirledi.
Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UAEA'nın Yönetim Kurulu üyesi 35 ülke oy birliğiyle Rafael Grossi'yi bir dönem daha kurumun başkanlığını yürütmesi için görevlendirdi.
Yönetim Kurulu, Eylül 2023'de düzenlenecek UAEA Genel Konferansı'nda 176 üye ülkenin Grossi'nin 4 yıl sürecek ikinci dönemini onaylamasını isteyecek.
Başkan Grossi, Yönetim Kurulu'nun kararına ilişkin yaptığı açıklamada, üye ülkelerin oy birliğiyle kendisini bir dönem daha başkanlık yapmak üzere seçmesinin onur verici olduğunu belirterek "Üye devletlerin bu gerçekten olağanüstü organizasyonun başkanı olarak bana duydukları güven ve itimat için çok minnettarım" diye konuştu.
Grossi, Ajansın, küresel barış ve kalkınmaya verdiği katkıyı sürdürmek için elinden geldiğince çalışmaya kararlı olduğunu dile getirdi. Arjantinli tecrübeli diplomat Grossi, 2 Aralık 2019'da Yönetim Kurulu'nun kararı ve Genel Konferansın onayıyla Ajansın başkanlığına getirildi.
Grossi'nin ikinci dönemi 3 Aralık 2023'de başlayıp, 2 Aralık 2027'ye kadar devam edecek. Grossi, 1957'de kurulan UAEA'nın 6'ncı başkanı olarak görevini sürdürüyor.