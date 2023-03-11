https://sputniknews.com.tr/20230311/trabzonsporun-hacklenen-youtube-kanali-yeniden-acildi-1068122461.html

Trabzonspor’un hacklenen Youtube kanalı yeniden açıldı

Trabzonspor’un hacklenen Youtube kanalı yeniden açıldı

Trabzonspor'un sabah saatlerinde siber saldırıya uğrayan YouTube hesabı erişime yeniden açıldı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T16:33+0300

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türkiye

trabzonspor

hack

hacker

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor YouTube resmi hesabının sabah saatlerinde dünyadaki bazı YouTube kanalları ile birlikte siber saldırıya uğradığı ve erişim sorunu yaşandığı belirtildi.YouTube Türkiye'nin üst düzey temsilcilerinin global bir sorun olduğunu ve aynı saat dilimi içerisinde birçok hesabın erişimini kaybettiğini yazılı olarak kulübü bildirdiği vurgulanan açıklamada, "Medya ekibimiz, erişim sorununun yaşandığı andan itibaren YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle iletişime geçip herhangi bir içerik kaybı yaşanmadan hesabı tekrar aktif hale getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

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trabzonspor, hack, hacker