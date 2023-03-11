https://sputniknews.com.tr/20230311/thynin-ankara-erzurum-ucaginda-iniste-motor-surtmesi-yasandi-1068131956.html

THY'nin Ankara-Erzurum uçağında inişte motor sürtmesi yaşandı

THY'nin Ankara-Erzurum uçağında inişte motor sürtmesi yaşandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan uçağı, yolcuların sorunsuz şekilde tahliyesinin ardından... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T20:53+0300

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türkiye

türk hava yolları (thy)

türk hava yolları

thy

ankara

erzurum

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, TC-JFH kuyruk tescilli ve TK 7072 sefer sayılı Ankara-Erzurum uçağında, Erzurum Havalimanı'na iniş sırasında kuvvetli yan rüzgar sebebiyle motor sürtmesi yaşandı.Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçak görevlilerce bakıma alındı.Öte yandan, söz konusu seferin dönüşü emniyet kuralları çerçevesinde iptal edildi.

türkiye

ankara

erzurum

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türk hava yolları (thy), türk hava yolları, thy, ankara, erzurum