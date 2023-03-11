https://sputniknews.com.tr/20230311/thynin-ankara-erzurum-ucaginda-iniste-motor-surtmesi-yasandi-1068131956.html
THY'nin Ankara-Erzurum uçağında inişte motor sürtmesi yaşandı
THY'nin Ankara-Erzurum uçağında inişte motor sürtmesi yaşandı
Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan uçağı, yolcuların sorunsuz şekilde tahliyesinin ardından... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T20:53+0300
2023-03-11T20:53+0300
2023-03-11T20:54+0300
türkiye
türk hava yolları (thy)
türk hava yolları
thy
ankara
erzurum
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, TC-JFH kuyruk tescilli ve TK 7072 sefer sayılı Ankara-Erzurum uçağında, Erzurum Havalimanı'na iniş sırasında kuvvetli yan rüzgar sebebiyle motor sürtmesi yaşandı.Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçak görevlilerce bakıma alındı.Öte yandan, söz konusu seferin dönüşü emniyet kuralları çerçevesinde iptal edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
türk hava yolları (thy), türk hava yolları, thy, ankara, erzurum
türk hava yolları (thy), türk hava yolları, thy, ankara, erzurum
THY'nin Ankara-Erzurum uçağında inişte motor sürtmesi yaşandı
20:53 11.03.2023 (güncellendi: 20:54 11.03.2023) Abone ol
Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan uçağı, yolcuların sorunsuz şekilde tahliyesinin ardından bakıma alındı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, TC-JFH kuyruk tescilli ve TK 7072 sefer sayılı Ankara-Erzurum uçağında, Erzurum Havalimanı'na iniş sırasında kuvvetli yan rüzgar sebebiyle motor sürtmesi yaşandı.
Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçak görevlilerce bakıma alındı.
Öte yandan, söz konusu seferin dönüşü emniyet kuralları çerçevesinde iptal edildi.