https://sputniknews.com.tr/20230311/rusya-savunma-bakanligi-kismi-seferberlik-yonunde-ek-adimlar-planlamiyoruz-1068109644.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kısmi seferberlik yönünde ek adımlar planlamıyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı: Kısmi seferberlik yönünde ek adımlar planlamıyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı’nın, kısmi seferberlik kapsamında şu anda hiçbir ek faaliyette bulunmadığı ve gelecekte de planlamadığı belirtildi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-11T00:15+0300

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türkiye

rusya savunma bakanlığı

rusya

seferberlik

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Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Kısmi seferberlik kapsamında hiçbir ek faaliyet planlanmamakta ve yürütülmemektedir” dendi.Merkezin son bir haftada 54 telefon aldığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna’nın ve Batı’nın, yalan bilgi yayma yoluyla Rus toplumu üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığı, yeni seferberlik olacağı iddialarının da bundan kaynaklandığı kaydedildi.Muhalif Telegram-kanallarında yayınlanan yalan bilgiler yüzünden, yeniden seferberliğin başlayacağından tedirgin olan vatandaşlardan gelen telefon sayısında artış olduğu aktarılan açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, vatandaşları provokasyonlara boyun eğmemeye ve sorun çıkması durumunda sıcak hat telefonlarını aramaya çağırıyor” dendi.

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