https://sputniknews.com.tr/20230311/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-140tan-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1068122756.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 140'tan fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 140'tan fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Grubu birimlerinin Donetsk yönünde 140'tan fazla Ukrayna askerini... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T16:59+0300

2023-03-11T16:59+0300

2023-03-11T16:59+0300

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ukrayna

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Açıklamada, Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birimlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Zalizniyanskoye, Krasnoye ve Tonenkoye yerleşim bölgelerindeki aktif eylemleri ve topçu ateşi sonucunda 140'tan fazla Ukraynalı asker, 2 zırhlı muharebe aracı, bir D-30 obüsü, 4 kamyonet, 3 otomobil ve 2 obüsün imha edildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamaya göre, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde Doğu Askeri Grubu birimlerinin Ukrayna birliklerinin mevzilerine yönelik saldırılarında 70’e yakın asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 1 otomobil ve 2 D20 obüsü imha edildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birimlerinin Harkov bölgesindeki Gryanikovka ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Rozovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna birliklerine yönelik hava ve topçu ateşi sonucunda 50'ye yakın asker, 5 zırhlı savaş aracı, 3 askeri araç ve 1 Gvozdika kundağı motorlu obüs yok edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birimlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Nevskoye ve Çervonaya Dibrova yerleşim bölgelerinde Ukrayna birliklerine yönelik aktif eylemleri ve toçpu ateşi sonucunda 90’a yakın asker, 2 zırhlı savaş aracı, 2 kamyonet, 1 D-30 obüs ve 1 Akatsiya obüsü imha edildi.Herson yönünde Rus birlikleri, 50'den fazla Ukraynalı asker, 3 zırhlı savaş aracı, 14 askeri araç ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 124. Bölgesel Savunma Tugayı'na ait bir mühimmat deposunu imha etti.Rus ordu gruplarının taktik uçakları, füze ve topçu birimleri tarafından açılan ateşle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 114 bölgedeki atış mevzilerinde konuşlanan 75 topçu birimi, insan gücü ve askeri teçhizatı yok edildi. Ayrıca, ABD yapımı bir AN/TPQ-36 ve bir AN/TPQ-50 batarya sistemli radar imha edildi.Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 400 uçak, 218 helikopter, 3 bin 384 insansız hava aracı, 411 uçaksavar füze sistemi, 8 bin 264 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1055 çoklu roketatar sistemli muharebe aracı, 4 bin 321 top ve havan topunun yanı sıra 8 bin 857 adet özel askeri araç imha edildi.

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