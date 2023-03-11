https://sputniknews.com.tr/20230311/rus-vekil-ivlev-macron-rus-ordusunun-parise-nasil-girdigini-unutmamali-1068119912.html

Rus vekil İvlev: Macron, Rus ordusunun Paris'e nasıl girdiğini unutmamalı

Rus vekil İvlev: Macron, Rus ordusunun Paris'e nasıl girdiğini unutmamalı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Leonid İvlev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tarihin derslerini unutmama ve... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T13:47+0300

2023-03-11T13:47+0300

2023-03-11T13:47+0300

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rusya

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Sputnik’e konuşan İvlev, “Bir yıl sonra, Rus ordusunun 31 Mart 1814'te Paris'e girerek Napolyon'un o dönemde yenilmez gibi görünen ordusunu bozguna uğratmasının üzerinden 210 yıl geçmiş olacak. Bu zafer adına tüm Rus halkı birleşti. Dolayısıyla Macron'un Rus birliklerinin Paris'e girdiği döneme dair tarihi dersi iyi öğrenmesi ve Rusya'nın herhangi bir güçlü orduyu yenebileceğini aklının bir köşesine iyice kazıması gerekiyor” dedi.Rusya’nın Paris'i ele geçirmesinin ardından tarihin akışını değiştirerek en güçlü ve adil ülke haline geldiğine vurgu yapan Rus vekil, “Halkın bu başarısının hatırasını canlandırmak ve tarihin derslerini Macron'a hatırlatmak zorundayız. İyice öğrensin ve bir daha asla hata yapmasın” diye konuştu.Daha önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ve Londra'nın yakın zamanda Kiev birliklerinin bir karşı saldırı başlatmasına yardım etmeyi planladıklarını ifade etmişti.

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