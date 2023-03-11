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Rus vekil İvlev: Macron, Rus ordusunun Paris'e nasıl girdiğini unutmamalı
Rus vekil İvlev: Macron, Rus ordusunun Paris'e nasıl girdiğini unutmamalı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Leonid İvlev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tarihin derslerini unutmama ve... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T13:47+0300
2023-03-11T13:47+0300
dünya
emmanuel macron
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rusya
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Sputnik’e konuşan İvlev, “Bir yıl sonra, Rus ordusunun 31 Mart 1814'te Paris'e girerek Napolyon'un o dönemde yenilmez gibi görünen ordusunu bozguna uğratmasının üzerinden 210 yıl geçmiş olacak. Bu zafer adına tüm Rus halkı birleşti. Dolayısıyla Macron'un Rus birliklerinin Paris'e girdiği döneme dair tarihi dersi iyi öğrenmesi ve Rusya'nın herhangi bir güçlü orduyu yenebileceğini aklının bir köşesine iyice kazıması gerekiyor” dedi.Rusya’nın Paris'i ele geçirmesinin ardından tarihin akışını değiştirerek en güçlü ve adil ülke haline geldiğine vurgu yapan Rus vekil, “Halkın bu başarısının hatırasını canlandırmak ve tarihin derslerini Macron'a hatırlatmak zorundayız. İyice öğrensin ve bir daha asla hata yapmasın” diye konuştu.Daha önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ve Londra'nın yakın zamanda Kiev birliklerinin bir karşı saldırı başlatmasına yardım etmeyi planladıklarını ifade etmişti.
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emmanuel macron, fransa, rusya
emmanuel macron, fransa, rusya

Rus vekil İvlev: Macron, Rus ordusunun Paris'e nasıl girdiğini unutmamalı

13:47 11.03.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSENEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Leonid İvlev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tarihin derslerini unutmama ve Rus ordusunun Paris'e nasıl girdiğini hatırlama çağrısı yaptı.
Sputnik’e konuşan İvlev, “Bir yıl sonra, Rus ordusunun 31 Mart 1814'te Paris'e girerek Napolyon'un o dönemde yenilmez gibi görünen ordusunu bozguna uğratmasının üzerinden 210 yıl geçmiş olacak. Bu zafer adına tüm Rus halkı birleşti. Dolayısıyla Macron'un Rus birliklerinin Paris'e girdiği döneme dair tarihi dersi iyi öğrenmesi ve Rusya'nın herhangi bir güçlü orduyu yenebileceğini aklının bir köşesine iyice kazıması gerekiyor” dedi.
Rusya’nın Paris'i ele geçirmesinin ardından tarihin akışını değiştirerek en güçlü ve adil ülke haline geldiğine vurgu yapan Rus vekil, “Halkın bu başarısının hatırasını canlandırmak ve tarihin derslerini Macron'a hatırlatmak zorundayız. İyice öğrensin ve bir daha asla hata yapmasın” diye konuştu.
Daha önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ve Londra'nın yakın zamanda Kiev birliklerinin bir karşı saldırı başlatmasına yardım etmeyi planladıklarını ifade etmişti.
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