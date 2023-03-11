https://sputniknews.com.tr/20230311/rus-ordusu-hersonda-ukrayna-birliklerinin-yogunlastigi-alani-vurdu-1068119559.html
Rus ordusu, Herson'da Ukrayna birliklerinin yoğunlaştığı alanı vurdu
Rus ordusu, Herson'da Ukrayna birliklerinin yoğunlaştığı alanı vurdu
Rus topçu birimlerinin Herson'da Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı alanı vurduğu bildirildi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T13:42+0300
2023-03-11T13:42+0300
2023-03-11T13:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
herson
saldırı
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Bölgeden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus topçu birimleri gece saatlerinde Herson yakınlarında Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı alanı vurdu.Kaynak, “Saldırı sonucunda 18 Ukraynalı asker öldü 10 asker de yaralandı. Ukrayna ordusuna ait 8 araç imha edildi” dedi.Rus topçu birimlerinin ayrıca Blagoveşensk bölgesine de saldırı düzenlediğini belirten kaynak, “Burada 155 mm’lik bir Amerikan M777 obüsü mühimmat ve personeliyle birlikte imha edildi. Ukraynalı 6 asker öldü, 2 asker de yaralandı” diye konuştu.
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ukrayna, rusya, herson, saldırı
ukrayna, rusya, herson, saldırı
Rus ordusu, Herson'da Ukrayna birliklerinin yoğunlaştığı alanı vurdu
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Rus topçu birimlerinin Herson'da Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı alanı vurduğu bildirildi.
Bölgeden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus topçu birimleri gece saatlerinde Herson yakınlarında Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı alanı vurdu.
Kaynak, “Saldırı sonucunda 18 Ukraynalı asker öldü 10 asker de yaralandı. Ukrayna ordusuna ait 8 araç imha edildi” dedi.
Rus topçu birimlerinin ayrıca Blagoveşensk bölgesine de saldırı düzenlediğini belirten kaynak, “Burada 155 mm’lik bir Amerikan M777 obüsü mühimmat ve personeliyle birlikte imha edildi. Ukraynalı 6 asker öldü, 2 asker de yaralandı” diye konuştu.