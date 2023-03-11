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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230311/rus-ordusu-hersonda-ukrayna-birliklerinin-yogunlastigi-alani-vurdu-1068119559.html
Rus ordusu, Herson'da Ukrayna birliklerinin yoğunlaştığı alanı vurdu
Rus ordusu, Herson'da Ukrayna birliklerinin yoğunlaştığı alanı vurdu
Rus topçu birimlerinin Herson'da Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı alanı vurduğu bildirildi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T13:42+0300
2023-03-11T13:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
herson
saldırı
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Bölgeden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus topçu birimleri gece saatlerinde Herson yakınlarında Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı alanı vurdu.Kaynak, “Saldırı sonucunda 18 Ukraynalı asker öldü 10 asker de yaralandı. Ukrayna ordusuna ait 8 araç imha edildi” dedi.Rus topçu birimlerinin ayrıca Blagoveşensk bölgesine de saldırı düzenlediğini belirten kaynak, “Burada 155 mm’lik bir Amerikan M777 obüsü mühimmat ve personeliyle birlikte imha edildi. Ukraynalı 6 asker öldü, 2 asker de yaralandı” diye konuştu.
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ukrayna, rusya, herson, saldırı
ukrayna, rusya, herson, saldırı

Rus ordusu, Herson'da Ukrayna birliklerinin yoğunlaştığı alanı vurdu

13:42 11.03.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna’da özel askeri operasyon
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
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Rus topçu birimlerinin Herson'da Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı alanı vurduğu bildirildi.
Bölgeden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus topçu birimleri gece saatlerinde Herson yakınlarında Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı alanı vurdu.
Kaynak, “Saldırı sonucunda 18 Ukraynalı asker öldü 10 asker de yaralandı. Ukrayna ordusuna ait 8 araç imha edildi” dedi.
Rus topçu birimlerinin ayrıca Blagoveşensk bölgesine de saldırı düzenlediğini belirten kaynak, “Burada 155 mm’lik bir Amerikan M777 obüsü mühimmat ve personeliyle birlikte imha edildi. Ukraynalı 6 asker öldü, 2 asker de yaralandı” diye konuştu.
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