https://sputniknews.com.tr/20230311/rus-ordusu-hersonda-ukrayna-birliklerinin-yogunlastigi-alani-vurdu-1068119559.html

Rus ordusu, Herson'da Ukrayna birliklerinin yoğunlaştığı alanı vurdu

Rus ordusu, Herson'da Ukrayna birliklerinin yoğunlaştığı alanı vurdu

Rus topçu birimlerinin Herson'da Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı alanı vurduğu bildirildi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T13:42+0300

2023-03-11T13:42+0300

2023-03-11T13:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

herson

saldırı

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Bölgeden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus topçu birimleri gece saatlerinde Herson yakınlarında Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı alanı vurdu.Kaynak, “Saldırı sonucunda 18 Ukraynalı asker öldü 10 asker de yaralandı. Ukrayna ordusuna ait 8 araç imha edildi” dedi.Rus topçu birimlerinin ayrıca Blagoveşensk bölgesine de saldırı düzenlediğini belirten kaynak, “Burada 155 mm’lik bir Amerikan M777 obüsü mühimmat ve personeliyle birlikte imha edildi. Ukraynalı 6 asker öldü, 2 asker de yaralandı” diye konuştu.

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