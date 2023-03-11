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Newsweek: Rus nükleer denizaltıları ABD için ciddi tehdit oluşturuyor
Newsweek: Rus nükleer denizaltıları ABD için ciddi tehdit oluşturuyor
ABD Deniz Harp Akademisi’nden Prof. Michael Petersen, Rus nükleer denizaltılarının ABD için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T13:44+0300
2023-03-11T13:44+0300
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ABD'de yayımlanan haftalık haber dergisi Newsweek’e konuşan ABD Deniz Harp Akademisi’nden Prof. Michael Petersen, son Rus nükleer denizaltılarının ABD için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.Petersen, “Çin, deniz ve hava savaşı açısından daha büyük ve belki de savaş kabiliyeti daha yüksek bir donanmaya sahip. Ancak deniz yüzeyinin altındaki mücadele açısından Rusya, ABD için ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.Son zamanlarda ABD ve Avrupa kıyılarında, Severodvinsk de dahil olmak üzere en gelişmiş Rus denizaltılarının fark edilmesinin endişe yarattığına vurgu yapan Petersen, “Amerikalıların Rus nükleer denizaltılarının ABD kıyılarında, Akdeniz'de ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde konuşlandırıldığına dair kanıtları var” diye konuştu.Yasen sınıfı denizaltıların en gelişmişi olan dördüncü nesil çok amaçlı nükleer denizaltı K-560 Severodvinsk, 2014’ten beri Rus donanmasının envanterinde yer alıyor.
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newsweek, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
Newsweek: Rus nükleer denizaltıları ABD için ciddi tehdit oluşturuyor
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ABD Deniz Harp Akademisi’nden Prof. Michael Petersen, Rus nükleer denizaltılarının ABD için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
ABD'de yayımlanan haftalık haber dergisi Newsweek’e konuşan ABD Deniz Harp Akademisi’nden Prof. Michael Petersen, son Rus nükleer denizaltılarının ABD için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
Petersen, “Çin, deniz ve hava savaşı açısından daha büyük ve belki de savaş kabiliyeti daha yüksek bir donanmaya sahip. Ancak deniz yüzeyinin altındaki mücadele açısından Rusya, ABD için ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.
Son zamanlarda ABD ve Avrupa kıyılarında, Severodvinsk de dahil olmak üzere en gelişmiş Rus denizaltılarının fark edilmesinin endişe yarattığına vurgu yapan Petersen, “Amerikalıların Rus nükleer denizaltılarının ABD kıyılarında, Akdeniz'de ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde konuşlandırıldığına dair kanıtları var” diye konuştu.
Yasen sınıfı denizaltıların en gelişmişi olan dördüncü nesil çok amaçlı nükleer denizaltı K-560 Severodvinsk, 2014’ten beri Rus donanmasının envanterinde yer alıyor.