https://sputniknews.com.tr/20230311/newsweek-rus-nukleer-denizaltilari-abd-icin-ciddi-tehdit-olusturuyor-1068119776.html

Newsweek: Rus nükleer denizaltıları ABD için ciddi tehdit oluşturuyor

Newsweek: Rus nükleer denizaltıları ABD için ciddi tehdit oluşturuyor

ABD Deniz Harp Akademisi’nden Prof. Michael Petersen, Rus nükleer denizaltılarının ABD için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T13:44+0300

2023-03-11T13:44+0300

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ABD'de yayımlanan haftalık haber dergisi Newsweek’e konuşan ABD Deniz Harp Akademisi’nden Prof. Michael Petersen, son Rus nükleer denizaltılarının ABD için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.Petersen, “Çin, deniz ve hava savaşı açısından daha büyük ve belki de savaş kabiliyeti daha yüksek bir donanmaya sahip. Ancak deniz yüzeyinin altındaki mücadele açısından Rusya, ABD için ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.Son zamanlarda ABD ve Avrupa kıyılarında, Severodvinsk de dahil olmak üzere en gelişmiş Rus denizaltılarının fark edilmesinin endişe yarattığına vurgu yapan Petersen, “Amerikalıların Rus nükleer denizaltılarının ABD kıyılarında, Akdeniz'de ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde konuşlandırıldığına dair kanıtları var” diye konuştu.Yasen sınıfı denizaltıların en gelişmişi olan dördüncü nesil çok amaçlı nükleer denizaltı K-560 Severodvinsk, 2014’ten beri Rus donanmasının envanterinde yer alıyor.

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