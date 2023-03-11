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https://sputniknews.com.tr/20230311/nagehan-alci-iktidari-elestirdigi-yazisina-gelen-tepkileri-degerlendirdi-komedi-bu-1068117241.html
Nagehan Alçı, AK Parti'yi eleştirdiği yazısına gelen tepkileri değerlendirdi: Komedi bu
Nagehan Alçı, AK Parti'yi eleştirdiği yazısına gelen tepkileri değerlendirdi: Komedi bu
Nagehan Alçı, "Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam" dediği yazısına gelen, "Kemal Kılıçdaroğlu çok daha güçlü olduğu için, kazanacağı için... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T12:10+0300
2023-03-11T12:38+0300
politika
nagehan alçı
ak parti
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren, militarist söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam. Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam..." ifadelerini kullandığı yazısına gelen eleştirilere yanıt verdi. Bugün yazdığı yazıda "Ben güçlünün yanında tavır koyan, ideolojisi olmayan bir oportünist olsaydım tamamen Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında hizalanırdım. Koşulsuz şartsız Erdoğan’ın her dediğini savunurdum" diyen Alçı, şöyle devam etti:Bilakis bugün benim analizlerini çok önemsediğim araştırmacılar Erdoğan’ın kazanmasının çok daha büyük ihtimal olduğunu söylüyorlar."Demirtaş açıklamasıAçıklamalarının ardından 6 yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dolaşıma sokulan, "Şu yalaka tayfasından daha fazla Erdoğan'a saldıran kimseyi bulamayacaksınız" sözleri hakkında da konuşan Alçı, şunları kaydetti:
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nagehan alçı, ak parti
nagehan alçı, ak parti

Nagehan Alçı, AK Parti'yi eleştirdiği yazısına gelen tepkileri değerlendirdi: Komedi bu

12:10 11.03.2023 (güncellendi: 12:38 11.03.2023)
© TwitterNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© Twitter
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Nagehan Alçı, "Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam" dediği yazısına gelen, "Kemal Kılıçdaroğlu çok daha güçlü olduğu için, kazanacağı için böyle tavır koyuyor" eleştirilerine tepki gösterdi.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren, militarist söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam. Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam..." ifadelerini kullandığı yazısına gelen eleştirilere yanıt verdi.


Bugün yazdığı yazıda "Ben güçlünün yanında tavır koyan, ideolojisi olmayan bir oportünist olsaydım tamamen Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında hizalanırdım. Koşulsuz şartsız Erdoğan’ın her dediğini savunurdum" diyen Alçı, şöyle devam etti:
"Çünkü son 150 sene içinde ne Sultan Hamid’in ne de Kemal Atatürk’ün Erdoğan kadar devlet gücü olmadı. Hiç abartmıyorum, Putin’in Rus devlet yapılanması içindeki gücünden bile fazla gücü var Erdoğan’ın. Bunu bir siyaset bilimci olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tayyip Bey’den daha güçlü olduğu için benim onun tarafına geçtiğim ancak kimi akılsız muhaliflerin cehaleti olabilir. Komedi bu. Bilakis ben bugün çok güçlü olan bir Tayyip Erdoğan’a dünkü tenkitlerimi sıraladım.
...
Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması garanti olduğu için Kemal Bey’in tarafına geçtiğim de ağır bir safsata. Bunlar gerçekten bugünkü Türkiye’yi tanımıyorlar.
Bilakis bugün benim analizlerini çok önemsediğim araştırmacılar Erdoğan’ın kazanmasının çok daha büyük ihtimal olduğunu söylüyorlar."

Demirtaş açıklaması

Açıklamalarının ardından 6 yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dolaşıma sokulan, "Şu yalaka tayfasından daha fazla Erdoğan'a saldıran kimseyi bulamayacaksınız" sözleri hakkında da konuşan Alçı, şunları kaydetti:
"Bu gerçekten çok çirkin bir operasyon. Dikkat ettim… Sosyal medyada Demirtaş’ın sözünü bağlamından çıkarıp kullanan yorumcuların hiçbiri Kürt değil. Bu videoyu yayanların hemen hepsi de Kürtlere karşı düşmanca tutumları olan, Demirtaş’a da 'terörist' diyen malum takım… Medyaya buradan sesleniyorum… Lütfen Selahattin Demirtaş’a ve eşi Başak Demirtaş’a ulaşın. Demirtaş çiftinin bu sözü benim için kullanma ihtimali var mıymış sorun bakalım."
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