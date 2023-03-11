https://sputniknews.com.tr/20230311/meteorolojiden-deprem-bolgesinde-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1068119880.html

Meteoroloji'den deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T13:49+0300

2023-03-11T13:49+0300

2023-03-11T13:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi için uyarılarda bulundu.Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa çevrelerinde yarın sabah ile akşam saatleri arasında rüzgarın güney ve güneydoğudan kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgarın etkisiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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deprem, fırtına