https://sputniknews.com.tr/20230311/meteorolojiden-deprem-bolgesinde-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1068119880.html
Meteoroloji'den deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T13:49+0300
2023-03-11T13:49+0300
2023-03-11T13:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
fırtına
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0b/1068120050_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b7b3a8a3322af147f9347519adb61cd2.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi için uyarılarda bulundu.Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa çevrelerinde yarın sabah ile akşam saatleri arasında rüzgarın güney ve güneydoğudan kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgarın etkisiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0b/1068120050_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9c54172b5a4f6ee0fb42c63e50becb07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, fırtına
Meteoroloji'den deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi için uyarılarda bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa çevrelerinde yarın sabah ile akşam saatleri arasında rüzgarın güney ve güneydoğudan kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.