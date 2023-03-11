Türkiye
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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/meteorolojiden-deprem-bolgesinde-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1068119880.html
Meteoroloji'den deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T13:49+0300
2023-03-11T13:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi için uyarılarda bulundu.Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa çevrelerinde yarın sabah ile akşam saatleri arasında rüzgarın güney ve güneydoğudan kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgarın etkisiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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deprem, fırtına
deprem, fırtına

Meteoroloji'den deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

13:49 11.03.2023
© AAFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi için uyarılarda bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa çevrelerinde yarın sabah ile akşam saatleri arasında rüzgarın güney ve güneydoğudan kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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