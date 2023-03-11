https://sputniknews.com.tr/20230311/mehmet-barlas-erdogan-yapti-ve-yine-yapar-diyecek-milyonlarca-insan-bulabilirsiniz-1068115817.html
Mehmet Barlas: 'Erdoğan yaptı ve yine yapar' diyecek milyonlarca insan bulabilirsiniz
Mehmet Barlas: 'Erdoğan yaptı ve yine yapar' diyecek milyonlarca insan bulabilirsiniz
Sabah yazarı Mehmet Barlas, birçok kamuoyu araştırmasında 'Depremin yaralarını muhalefet değil Erdoğan sarar' sonucu çıktığını ileri sürerek, “Erdoğan yaptı ve... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T09:49+0300
2023-03-11T09:49+0300
2023-03-11T09:50+0300
politika
mehmet barlas
recep tayyip erdoğan
seçimler
anket
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Barlas bugünkü köşesinde şunları kaydetti:"Medyada takip etmişsinizdir. Birçok kamuoyu araştırmasında "Depremin yaralarını muhalefet değil Erdoğan sarar" sonucu çıkıyor. Muhalif bir isim olan Metropoll Araştırma Şirketi'nin Başkanı Özer Sencar da Reuters'e yaptığı açıklamada Batı'nın ve 6'lı Masa'nın çok da hoşlanmayacağı şeyler söylemek zorunda kalıyor: "Hükümet, muhalefetin depremde beklediği kadar zayıflamadı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ittifak hâlâ 6'lı Masa'nın önünde görünüyor."Daha önce söylediğim gibi, seçimden aylar önce yapılan anketler çok sağlıklı olmaz. Bunu defalarca gördük. Ama görünen köy de kılavuz istemez. Sokağa çıkın ve insanlara şunu sorun: "Türkiye'nin sorunlarını 7'li masa çözebilir mi?"Bu soruya gönül rahatlığıyla "Evet çözebilir" diyen tek insan bulamazsınız. Ama "Erdoğan yaptı ve yine yapar" diyecek milyonlarca insan bulabilirsiniz."
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mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, seçimler, anket
mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, seçimler, anket
Mehmet Barlas: 'Erdoğan yaptı ve yine yapar' diyecek milyonlarca insan bulabilirsiniz
09:49 11.03.2023 (güncellendi: 09:50 11.03.2023) Abone ol
Sabah yazarı Mehmet Barlas, birçok kamuoyu araştırmasında 'Depremin yaralarını muhalefet değil Erdoğan sarar' sonucu çıktığını ileri sürerek, “Erdoğan yaptı ve yine yapar, diyecek milyonlarca insan bulabilirsiniz” dedi.
Barlas bugünkü köşesinde
şunları kaydetti:
"Medyada takip etmişsinizdir. Birçok kamuoyu araştırmasında "Depremin yaralarını muhalefet değil Erdoğan sarar" sonucu çıkıyor. Muhalif bir isim olan Metropoll Araştırma Şirketi'nin Başkanı Özer Sencar da Reuters'e yaptığı açıklamada Batı'nın ve 6'lı Masa'nın çok da hoşlanmayacağı şeyler söylemek zorunda kalıyor: "Hükümet, muhalefetin depremde beklediği kadar zayıflamadı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ittifak hâlâ 6'lı Masa'nın önünde görünüyor."
Daha önce söylediğim gibi, seçimden aylar önce yapılan anketler çok sağlıklı olmaz. Bunu defalarca gördük. Ama görünen köy de kılavuz istemez. Sokağa çıkın ve insanlara şunu sorun: "Türkiye'nin sorunlarını 7'li masa çözebilir mi?"
Bu soruya gönül rahatlığıyla "Evet çözebilir" diyen tek insan bulamazsınız. Ama "Erdoğan yaptı ve yine yapar" diyecek milyonlarca insan bulabilirsiniz."