https://sputniknews.com.tr/20230311/mebden-deprem-bolgesindeki-13-bin-konteynere-televizyon-1068123337.html

MEB'den deprem bölgesindeki 13 bin konteynere televizyon

MEB'den deprem bölgesindeki 13 bin konteynere televizyon

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin TRT EBA içeriklerine erişimlerini sağlamak için konteynerlere 13 bin 60 televizyon... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T17:48+0300

2023-03-11T17:48+0300

2023-03-11T17:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

mahmut özer

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

televizyon

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 13 bin 60 konteynere televizyon kuruldu.Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimlerini TRT EBA içerikleriyle desteklemek için konteynerlere kurduğumuz televizyon sayısı, 13 bin 60'a ulaştı. En değerlimiz olan öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini çok yönlü destekliyoruz" ifadesini kullandı.

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mahmut özer, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), televizyon