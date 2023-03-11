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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230311/lhc-halk-milisi-kiev-seferberlikle-askere-alinmis-ve-hic-egitim-gormemis-kisileri-cepheye-suruyor-1068115929.html
LHC Halk Milisi: Kiev, seferberlikle askere alınmış ve hiç eğitim görmemiş kişileri cepheye sürüyor
LHC Halk Milisi: Kiev, seferberlikle askere alınmış ve hiç eğitim görmemiş kişileri cepheye sürüyor
LHC Halk Milisinden emekli Yarbay Andrey Maroçko, Kiev’in Kremennaya bölgesine yaklaşık 100 kişilik eğitimsiz bir grubu sevk ettiğini belirtti. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T09:59+0300
2023-03-11T09:59+0300
ukrayna krizi
ukrayna
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
seferberlik
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisinden emekli Yarbay Andrey Maroçko, Sputnik’e demecinde Ukraynalı komutanların seferberlik kapsamında askere alınan ve hiç eğitim görmemiş kişileri cepheye sürdüğünü söyledi.Maroçko, “Kramennaya bölgesinin güneyine, seferberlik kapsamında askere alınmış ve hiç eğitim görmemiş yaklaşık 100 kişilik bir grup geldi. Bu grup, eğitim alanına götürülüyorsunuz diye cepheye gönderilmiş” dedi.Maroçko daha önce, Kremennaya'dan geri çekilen Ukrayna birliklerinin ölülerini ve hatta yaralılarını bile bıraktıklarını belirtmişti.
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ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), seferberlik
ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), seferberlik

LHC Halk Milisi: Kiev, seferberlikle askere alınmış ve hiç eğitim görmemiş kişileri cepheye sürüyor

09:59 11.03.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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LHC Halk Milisinden emekli Yarbay Andrey Maroçko, Kiev’in Kremennaya bölgesine yaklaşık 100 kişilik eğitimsiz bir grubu sevk ettiğini belirtti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisinden emekli Yarbay Andrey Maroçko, Sputnik’e demecinde Ukraynalı komutanların seferberlik kapsamında askere alınan ve hiç eğitim görmemiş kişileri cepheye sürdüğünü söyledi.
Maroçko, “Kramennaya bölgesinin güneyine, seferberlik kapsamında askere alınmış ve hiç eğitim görmemiş yaklaşık 100 kişilik bir grup geldi. Bu grup, eğitim alanına götürülüyorsunuz diye cepheye gönderilmiş” dedi.
Maroçko daha önce, Kremennaya'dan geri çekilen Ukrayna birliklerinin ölülerini ve hatta yaralılarını bile bıraktıklarını belirtmişti.
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