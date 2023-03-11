https://sputniknews.com.tr/20230311/leninin-mozolesine-zorla-girmeye-calisti-konusmamiz-gereken-onemli-bir-konu-var-1068137503.html
Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: 'Konuşmamız gereken önemli bir konu var'
Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: 'Konuşmamız gereken önemli bir konu var'
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir adam, SSCB'nin kurucu lideri Vladimir Lenin'in Kızıl Meydan'da bulunan mozolesine 'konuşmaları gereken önemli bir konu... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T23:26+0300
2023-03-11T23:26+0300
2023-03-11T23:27+0300
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Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri Vladimir Lenin'in Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan mozolesine bir adam zorla girmeye çalıştı.Rus basınında yer alan haberlere göre 28 yaşında olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen adam, sabah erken saatlerde mozoleye zorla girmeye kalkıştı.Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada adamın dengesiz davrandığı ve merhum Sovyet lideriyle 'konuşması gereken önemli bir konu' olduğunu iddia ettiği belirtildi.'Günahlarından arındırmasını' istediKaynağa göre şahıs, 'Vladimir Lenin'in kendisini günahlarından arındırmasını' istiyordu.Fakat şahıs, daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından durduruldu ve psikiyatrik değerlendirme için tıbbi görevlilere teslim edildi.Geçen ay yine bir kişi daha Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalışmıştı.6 Şubat'ta alkollü olduğu belirtilen bir kişi 'Lenin'i uyandırmak' için mozoleye girmeye kalkışmıştı. Gözaltına alınan şahıs, daha sonra Lenin'in naaşını mezardan çalma niyetinde olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221230/sscb-100-yil-once-bugun-kuruldu-74-yillik-yolculuk-dunyaya-neler-kazandirdi-1065222755.html
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Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: 'Konuşmamız gereken önemli bir konu var'
23:26 11.03.2023 (güncellendi: 23:27 11.03.2023) Abone ol
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir adam, SSCB'nin kurucu lideri Vladimir Lenin'in Kızıl Meydan'da bulunan mozolesine 'konuşmaları gereken önemli bir konu olduğu' ve 'günahlarından arınmak istediği' gerekçesiyle zorla girmeye çalıştı.
Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri Vladimir Lenin'in Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan mozolesine bir adam zorla girmeye çalıştı.
Rus basınında yer alan haberlere göre 28 yaşında olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen adam, sabah erken saatlerde mozoleye zorla girmeye kalkıştı.
Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada adamın dengesiz davrandığı ve merhum Sovyet lideriyle 'konuşması gereken önemli bir konu' olduğunu iddia ettiği belirtildi.
'Günahlarından arındırmasını' istedi
Kaynağa göre şahıs, 'Vladimir Lenin'in kendisini günahlarından arındırmasını' istiyordu.
Fakat şahıs, daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından durduruldu ve psikiyatrik değerlendirme için tıbbi görevlilere teslim edildi.
Geçen ay yine bir kişi daha Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalışmıştı.
6 Şubat'ta alkollü olduğu belirtilen bir kişi 'Lenin'i uyandırmak' için mozoleye girmeye kalkışmıştı. Gözaltına alınan şahıs, daha sonra Lenin'in naaşını mezardan çalma niyetinde olduğunu söylemişti.