Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230311/leninin-mozolesine-zorla-girmeye-calisti-konusmamiz-gereken-onemli-bir-konu-var-1068137503.html
Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: 'Konuşmamız gereken önemli bir konu var'
Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: 'Konuşmamız gereken önemli bir konu var'
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir adam, SSCB'nin kurucu lideri Vladimir Lenin'in Kızıl Meydan'da bulunan mozolesine 'konuşmaları gereken önemli bir konu... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T23:26+0300
2023-03-11T23:27+0300
yaşam
lenin
sscb
rusya
mozole
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104171/80/1041718064_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_559463d60f658790c4dc2046ebd62f86.jpg
Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri Vladimir Lenin'in Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan mozolesine bir adam zorla girmeye çalıştı.Rus basınında yer alan haberlere göre 28 yaşında olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen adam, sabah erken saatlerde mozoleye zorla girmeye kalkıştı.Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada adamın dengesiz davrandığı ve merhum Sovyet lideriyle 'konuşması gereken önemli bir konu' olduğunu iddia ettiği belirtildi.'Günahlarından arındırmasını' istediKaynağa göre şahıs, 'Vladimir Lenin'in kendisini günahlarından arındırmasını' istiyordu.Fakat şahıs, daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından durduruldu ve psikiyatrik değerlendirme için tıbbi görevlilere teslim edildi.Geçen ay yine bir kişi daha Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalışmıştı.6 Şubat'ta alkollü olduğu belirtilen bir kişi 'Lenin'i uyandırmak' için mozoleye girmeye kalkışmıştı. Gözaltına alınan şahıs, daha sonra Lenin'in naaşını mezardan çalma niyetinde olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221230/sscb-100-yil-once-bugun-kuruldu-74-yillik-yolculuk-dunyaya-neler-kazandirdi-1065222755.html
sscb
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104171/80/1041718064_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_1664bec9a435f83a605947e97250a596.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lenin, sscb, rusya, mozole
lenin, sscb, rusya, mozole

Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: 'Konuşmamız gereken önemli bir konu var'

23:26 11.03.2023 (güncellendi: 23:27 11.03.2023)
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinMoskova genelinde karantina
Moskova genelinde karantina - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir adam, SSCB'nin kurucu lideri Vladimir Lenin'in Kızıl Meydan'da bulunan mozolesine 'konuşmaları gereken önemli bir konu olduğu' ve 'günahlarından arınmak istediği' gerekçesiyle zorla girmeye çalıştı.
Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri Vladimir Lenin'in Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan mozolesine bir adam zorla girmeye çalıştı.
Rus basınında yer alan haberlere göre 28 yaşında olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen adam, sabah erken saatlerde mozoleye zorla girmeye kalkıştı.
Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada adamın dengesiz davrandığı ve merhum Sovyet lideriyle 'konuşması gereken önemli bir konu' olduğunu iddia ettiği belirtildi.

'Günahlarından arındırmasını' istedi

Kaynağa göre şahıs, 'Vladimir Lenin'in kendisini günahlarından arındırmasını' istiyordu.
Fakat şahıs, daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından durduruldu ve psikiyatrik değerlendirme için tıbbi görevlilere teslim edildi.
Geçen ay yine bir kişi daha Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalışmıştı.
6 Şubat'ta alkollü olduğu belirtilen bir kişi 'Lenin'i uyandırmak' için mozoleye girmeye kalkışmıştı. Gözaltına alınan şahıs, daha sonra Lenin'in naaşını mezardan çalma niyetinde olduğunu söylemişti.
SSCB'de 1 Mayıs kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
GÖRÜŞ
SSCB 100 yıl önce bugün kuruldu: 74 yıllık yolculuk dünyaya neler kazandırdı?
30 Aralık 2022, 15:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала