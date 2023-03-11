https://sputniknews.com.tr/20230311/kilicdaroglunun-deprem-bolgesinde-kalacagi-cadirin-videosu-paylasildi-1068111995.html

Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde kalacağı çadırın videosu paylaşıldı

Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde kalacağı çadırın videosu paylaşıldı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta iki büyük deprem meydana gelen Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki bir... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T01:09+0300

2023-03-11T01:09+0300

2023-03-11T01:12+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

kahramanmaraş

mansur yavaş

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret etti.Depremzedelerle görüşen ve bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, yaşanılan acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirtti. "Yaraları sarmaya çalışıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, 'CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların emrinde olduğunu, acıyı dindirmek, sorunları çözmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini' söyledi.Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın umutsuz olmayın. Hep birlikte daha güzel günleri yakalamak için mücadele edeceğiz ve bu güzelliği yakalayacağız. Sorun çok, sorun büyük ama bu bizi umutsuzluğa asla sürüklememeli. Türkiye'nin bütün sorunlarını Allah nasip ederse kısa süre içerisinde çözeceğiz. Daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.'Saraydaki Cumhurbaşkanından deprem bölgesinde çadırda kalan Cumhurbaşkanı'na'Kılıçdaroğlu, geceyi Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki bir çadırda geçirme kararı aldı.Çadırın görüntüsünü CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından "Saraydaki Cumhurbaşkanından deprem bölgesinde çadırda kalan Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi geçireceği çadırdan saat 23.00'te FOX TV'nin Orta Sayfa programına katılacak" notuyla paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230310/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-depremden-etkilenen-malatyada-ziyaretlerde-bulundu-1068102029.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kahramanmaraş, mansur yavaş