Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/kilicdaroglunun-deprem-bolgesinde-kalacagi-cadirin-videosu-paylasildi-1068111995.html
Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde kalacağı çadırın videosu paylaşıldı
Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde kalacağı çadırın videosu paylaşıldı
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta iki büyük deprem meydana gelen Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki bir... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T01:09+0300
2023-03-11T01:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
kahramanmaraş
mansur yavaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0b/1068111112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f294c9797f1974906974e12d0439c2ac.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret etti.Depremzedelerle görüşen ve bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, yaşanılan acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirtti. "Yaraları sarmaya çalışıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, 'CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların emrinde olduğunu, acıyı dindirmek, sorunları çözmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini' söyledi.Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın umutsuz olmayın. Hep birlikte daha güzel günleri yakalamak için mücadele edeceğiz ve bu güzelliği yakalayacağız. Sorun çok, sorun büyük ama bu bizi umutsuzluğa asla sürüklememeli. Türkiye'nin bütün sorunlarını Allah nasip ederse kısa süre içerisinde çözeceğiz. Daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.'Saraydaki Cumhurbaşkanından deprem bölgesinde çadırda kalan Cumhurbaşkanı'na'Kılıçdaroğlu, geceyi Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki bir çadırda geçirme kararı aldı.Çadırın görüntüsünü CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından "Saraydaki Cumhurbaşkanından deprem bölgesinde çadırda kalan Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi geçireceği çadırdan saat 23.00'te FOX TV'nin Orta Sayfa programına katılacak" notuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230310/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-depremden-etkilenen-malatyada-ziyaretlerde-bulundu-1068102029.html
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0b/1068111112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a57fac23e676408dac7f61da5cad7f58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kahramanmaraş, mansur yavaş
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kahramanmaraş, mansur yavaş

Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde kalacağı çadırın videosu paylaşıldı

01:09 11.03.2023 (güncellendi: 01:12 11.03.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta iki büyük deprem meydana gelen Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki bir çadırda geceyi geçirecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret etti.
Depremzedelerle görüşen ve bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, yaşanılan acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirtti. "Yaraları sarmaya çalışıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, 'CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların emrinde olduğunu, acıyı dindirmek, sorunları çözmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini' söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın umutsuz olmayın. Hep birlikte daha güzel günleri yakalamak için mücadele edeceğiz ve bu güzelliği yakalayacağız. Sorun çok, sorun büyük ama bu bizi umutsuzluğa asla sürüklememeli. Türkiye'nin bütün sorunlarını Allah nasip ederse kısa süre içerisinde çözeceğiz. Daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte. - Sputnik Türkiye
1/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte. - Sputnik Türkiye
2/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte. - Sputnik Türkiye
3/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte. - Sputnik Türkiye
4/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte. - Sputnik Türkiye
5/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte. - Sputnik Türkiye
6/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

1/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

2/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

3/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

4/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

5/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

6/6
© CHP/ALP EREN KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde kurulan çadırkentte.

'Saraydaki Cumhurbaşkanından deprem bölgesinde çadırda kalan Cumhurbaşkanı'na'

Kılıçdaroğlu, geceyi Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki bir çadırda geçirme kararı aldı.
Çadırın görüntüsünü CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından "Saraydaki Cumhurbaşkanından deprem bölgesinde çadırda kalan Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi geçireceği çadırdan saat 23.00'te FOX TV'nin Orta Sayfa programına katılacak" notuyla paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Dün, 20:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала