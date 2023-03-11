https://sputniknews.com.tr/20230311/japonyanin-fukusimadan-cikan-radyoaktif-atigi-okyanusa-bosaltma-kararina-cinden-kinama-1068138269.html

Japonya'nın Fukuşima'dan çıkan radyoaktif atığı okyanusa boşaltma kararına Çin'den kınama

Japonya'nın Fukuşima'dan çıkan radyoaktif atığı okyanusa boşaltma kararına Çin'den kınama

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralinden çıkan radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma yönünde aldığı kararı kınadı. Bakanlık... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T23:55+0300

2023-03-11T23:55+0300

2023-03-11T23:55+0300

dünya

fukuşima

çin

çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning

japonya

radyoaktif madde

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralinden çıkan radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma planını kınadı.Santral yönetimi atık suyun güvenli olduğu konusunda ısrar ederken Pekin, Tokyo'nun ilgili planı hayata geçirmeden önce çevre ülkelerden izin almasını talep etti.'Bu Japonya'nın iç meselesi değil'Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, cuma günü düzenlediği olağan basın toplantısında kararın 'son derece sorumsuzca' olduğunu vurgulayarak, "Fukuşima'nın nükleer kirliliğe maruz kalmış suyunun tahliye edilmesi küresel deniz habitatını ve kamu sağlığını etkiliyor. Bu Japonya'nın iç meselesi değil" dedi.Mao, "Japonya, nükleer atık suyu okyanusa boşaltmaya komşu ülkeler ve diğer paydaşların yanı sıra ilgili uluslararası kurumlarla tam istişare yoluyla uzlaşmaya varmadan önce başlamamalı" ifadelerini kullandı.Pekin, Japon hükümetinin 2021'de atık su tahliye planını ilk kez açıklamasından bu yana benzer ifadeler içeren bir dizi açıklamada bulunmuştu.Pasifik'teki bir dizi ada ülkesi ve Japon balıkçıların yanı sıra Güney Kore de plana itiraz etmişti.

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fukuşima, çin, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, japonya, radyoaktif madde