https://sputniknews.com.tr/20230311/japonyanin-fukusimadan-cikan-radyoaktif-atigi-okyanusa-bosaltma-kararina-cinden-kinama-1068138269.html
Japonya'nın Fukuşima'dan çıkan radyoaktif atığı okyanusa boşaltma kararına Çin'den kınama
Japonya'nın Fukuşima'dan çıkan radyoaktif atığı okyanusa boşaltma kararına Çin'den kınama
Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralinden çıkan radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma yönünde aldığı kararı kınadı. Bakanlık... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T23:55+0300
2023-03-11T23:55+0300
2023-03-11T23:55+0300
dünya
fukuşima
çin
çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
japonya
radyoaktif madde
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralinden çıkan radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma planını kınadı.Santral yönetimi atık suyun güvenli olduğu konusunda ısrar ederken Pekin, Tokyo'nun ilgili planı hayata geçirmeden önce çevre ülkelerden izin almasını talep etti.'Bu Japonya'nın iç meselesi değil'Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, cuma günü düzenlediği olağan basın toplantısında kararın 'son derece sorumsuzca' olduğunu vurgulayarak, "Fukuşima'nın nükleer kirliliğe maruz kalmış suyunun tahliye edilmesi küresel deniz habitatını ve kamu sağlığını etkiliyor. Bu Japonya'nın iç meselesi değil" dedi.Mao, "Japonya, nükleer atık suyu okyanusa boşaltmaya komşu ülkeler ve diğer paydaşların yanı sıra ilgili uluslararası kurumlarla tam istişare yoluyla uzlaşmaya varmadan önce başlamamalı" ifadelerini kullandı.Pekin, Japon hükümetinin 2021'de atık su tahliye planını ilk kez açıklamasından bu yana benzer ifadeler içeren bir dizi açıklamada bulunmuştu.Pasifik'teki bir dizi ada ülkesi ve Japon balıkçıların yanı sıra Güney Kore de plana itiraz etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/fukusima-sizintisinda-mesleki-ihmalle-suclanan-eski-tepco-yoneticilerine-beraat-1065905672.html
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fukuşima, çin, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, japonya, radyoaktif madde
fukuşima, çin, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, japonya, radyoaktif madde
Japonya'nın Fukuşima'dan çıkan radyoaktif atığı okyanusa boşaltma kararına Çin'den kınama
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralinden çıkan radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma yönünde aldığı kararı kınadı. Bakanlık, Tokyo'nun bu planı hayata geçirmeden önce çevre ülkelerden izin almasını talep etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralinden çıkan radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma planını kınadı.
Santral yönetimi atık suyun güvenli olduğu konusunda ısrar ederken Pekin, Tokyo'nun ilgili planı hayata geçirmeden önce çevre ülkelerden izin almasını talep etti.
'Bu Japonya'nın iç meselesi değil'
Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, cuma günü düzenlediği olağan basın toplantısında kararın 'son derece sorumsuzca' olduğunu vurgulayarak, "Fukuşima'nın nükleer kirliliğe maruz kalmış suyunun tahliye edilmesi küresel deniz habitatını ve kamu sağlığını etkiliyor. Bu Japonya'nın iç meselesi değil" dedi.
Mao, "Japonya, nükleer atık suyu okyanusa boşaltmaya komşu ülkeler ve diğer paydaşların yanı sıra ilgili uluslararası kurumlarla tam istişare yoluyla uzlaşmaya varmadan önce başlamamalı" ifadelerini kullandı.
Pekin, Japon hükümetinin 2021'de atık su tahliye planını ilk kez açıklamasından bu yana benzer ifadeler içeren bir dizi açıklamada bulunmuştu.
Pasifik'teki bir dizi ada ülkesi ve Japon balıkçıların yanı sıra Güney Kore de plana itiraz etmişti.