https://sputniknews.com.tr/20230311/iranda-guvenlik-guclerini-hedef-alan-silahli-saldirida-iki-polis-hayatini-kaybetti-1068116845.html
İran'da güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti
İran'da güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Gülşen kentinde kolluk kuvvetleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada iki polisin yaşamını yitirdiği bildirildi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T11:18+0300
2023-03-11T11:18+0300
2023-03-11T11:18+0300
dünya
iran
polis
saldırı
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İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, eyaletin Gülşen kentinde devriye görevini yürüten kolluk kuvvetlerine silahlı saldırı düzenlendi.Dün gerçekleştiği belirtilen saldırı sonrası çıkan çatışmada Yarbay Muhsin Pudinehi ve Teğmen İhsan Şehreki hayatını kaybetti.Soruşturmanın devam ettiği, detaylı bilginin daha sonra verileceği belirtildi.
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iran, polis, saldırı
İran'da güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti
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İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Gülşen kentinde kolluk kuvvetleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada iki polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, eyaletin Gülşen kentinde devriye görevini yürüten kolluk kuvvetlerine silahlı saldırı düzenlendi.
Dün gerçekleştiği belirtilen saldırı sonrası çıkan çatışmada Yarbay Muhsin Pudinehi ve Teğmen İhsan Şehreki hayatını kaybetti.
Soruşturmanın devam ettiği, detaylı bilginin daha sonra verileceği belirtildi.