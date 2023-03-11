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https://sputniknews.com.tr/20230311/icisleri-bakanligi-yurt-icindeki-en-ust-duzey-terorist-sirnak-kirsalinda-etkisiz-hale-getirildigi-1068117152.html
İçişleri Bakanlığı: Yurt içindeki en üst düzey terörist Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Yurt içindeki en üst düzey terörist Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, 'yurt içindeki en üst düzey terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın' Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
içişleri bakanlığı
pkk
operasyon
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İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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içişleri bakanlığı, pkk, operasyon, açıklama
içişleri bakanlığı, pkk, operasyon, açıklama

İçişleri Bakanlığı: Yurt içindeki en üst düzey terörist Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildi

11:59 11.03.2023 (güncellendi: 12:01 11.03.2023)
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA
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İçişleri Bakanlığı, 'yurt içindeki en üst düzey terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın' Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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