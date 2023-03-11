https://sputniknews.com.tr/20230311/icisleri-bakanligi-yurt-icindeki-en-ust-duzey-terorist-sirnak-kirsalinda-etkisiz-hale-getirildigi-1068117152.html
İçişleri Bakanlığı: Yurt içindeki en üst düzey terörist Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Yurt içindeki en üst düzey terörist Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, 'yurt içindeki en üst düzey terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın' Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T11:59+0300
2023-03-11T11:59+0300
2023-03-11T12:01+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
pkk
operasyon
açıklama
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İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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içişleri bakanlığı, pkk, operasyon, açıklama
içişleri bakanlığı, pkk, operasyon, açıklama
İçişleri Bakanlığı: Yurt içindeki en üst düzey terörist Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildi
11:59 11.03.2023 (güncellendi: 12:01 11.03.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, 'yurt içindeki en üst düzey terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın' Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.