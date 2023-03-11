https://sputniknews.com.tr/20230311/icisleri-bakanligi-yurt-icindeki-en-ust-duzey-terorist-sirnak-kirsalinda-etkisiz-hale-getirildigi-1068117152.html

İçişleri Bakanlığı: Yurt içindeki en üst düzey terörist Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Yurt içindeki en üst düzey terörist Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'yurt içindeki en üst düzey terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın' Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

içişleri bakanlığı

pkk

operasyon

açıklama

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İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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içişleri bakanlığı, pkk, operasyon, açıklama