https://sputniknews.com.tr/20230311/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-tobb-yonetimiyle-bir-araya-geldi-1068110567.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOBB yönetimiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOBB yönetimiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birlik yönetimiyle bir araya geldi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T00:36+0300
2023-03-11T00:36+0300
2023-03-11T00:36+0300
ekonomi
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmede, Bakanlığımız tarafından deprem bölgesindeki illerimizde yapılan çalışmaları aktararak bölgedeki iş yerlerinin ve işletmelerin taleplerini dinledik. Her zaman olduğu gibi iş dünyamız ile istişare odaklı görüşmelerimize devam edecek, yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.
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nureddin nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOBB yönetimiyle bir araya geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birlik yönetimiyle bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmede, Bakanlığımız tarafından deprem bölgesindeki illerimizde yapılan çalışmaları aktararak bölgedeki iş yerlerinin ve işletmelerin taleplerini dinledik. Her zaman olduğu gibi iş dünyamız ile istişare odaklı görüşmelerimize devam edecek, yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.