https://sputniknews.com.tr/20230311/eski-rusya-basbakani-stepasin-muslumanlar-ve-hristiyanlar-ortak-degerleri-savunuyor-1068109787.html
Eski Rusya Başbakanı Stepaşin: Müslümanlar ve Hristiyanlar ortak değerleri savunuyor
Eski Rusya Başbakanı Stepaşin: Müslümanlar ve Hristiyanlar ortak değerleri savunuyor
Eski Rusya Başbakanı Sergey Stepaşin, Müslümanların ve Hristiyanların şu anda birbiriyle çatışmadığını, aksine onları birleştiren ortak değerleri... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T00:27+0300
2023-03-11T00:27+0300
2023-03-11T00:28+0300
rusya
dünya
sergey stepaşin
hristiyan
müslüman
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Halihazırda İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti’nin Başkanı olan Sergey Stepaşin, Moskova İlahiyat Akademisi Patristik ve Hıristiyan Antik Çağ Çalışmaları Merkezi’nin “Hristiyan Metinleri ve Çalışmaları Külliyatı” adlı araştırma serisinin sunumunda konuştu. Sunum, İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti binasında düzenlendi.Stepaşin, “Bugün Müslümanlar ve Hıristiyanlar birbiriyle çatışmıyor. Tanrı tektir. Hepimiz, bizi birleştiren değerleri savunuyoruz. Biz iblisle, şeytanlarla, şu anda ahlak bozan korkunç dünyayla karşı karşıyayız. Bu sadece Ukrayna’da yaşananlar değil, Avrupa ülkelerinin çoğunda yaşananlar” ifadesini kullandı.
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rusya, sergey stepaşin, hristiyan, müslüman
rusya, sergey stepaşin, hristiyan, müslüman
Eski Rusya Başbakanı Stepaşin: Müslümanlar ve Hristiyanlar ortak değerleri savunuyor
00:27 11.03.2023 (güncellendi: 00:28 11.03.2023) Abone ol
Eski Rusya Başbakanı Sergey Stepaşin, Müslümanların ve Hristiyanların şu anda birbiriyle çatışmadığını, aksine onları birleştiren ortak değerleri savunduklarını belirtti.
Halihazırda İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti’nin Başkanı olan Sergey Stepaşin, Moskova İlahiyat Akademisi Patristik ve Hıristiyan Antik Çağ Çalışmaları Merkezi’nin “Hristiyan Metinleri ve Çalışmaları Külliyatı” adlı araştırma serisinin sunumunda konuştu. Sunum, İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti binasında düzenlendi.
Stepaşin, “Bugün Müslümanlar ve Hıristiyanlar birbiriyle çatışmıyor. Tanrı tektir. Hepimiz, bizi birleştiren değerleri savunuyoruz. Biz iblisle, şeytanlarla, şu anda ahlak bozan korkunç dünyayla karşı karşıyayız. Bu sadece Ukrayna’da yaşananlar değil, Avrupa ülkelerinin çoğunda yaşananlar” ifadesini kullandı.