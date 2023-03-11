https://sputniknews.com.tr/20230311/eski-rusya-basbakani-stepasin-muslumanlar-ve-hristiyanlar-ortak-degerleri-savunuyor-1068109787.html

Eski Rusya Başbakanı Stepaşin: Müslümanlar ve Hristiyanlar ortak değerleri savunuyor

Eski Rusya Başbakanı Stepaşin: Müslümanlar ve Hristiyanlar ortak değerleri savunuyor

Eski Rusya Başbakanı Sergey Stepaşin, Müslümanların ve Hristiyanların şu anda birbiriyle çatışmadığını, aksine onları birleştiren ortak değerleri... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T00:27+0300

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rusya

dünya

sergey stepaşin

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müslüman

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Halihazırda İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti’nin Başkanı olan Sergey Stepaşin, Moskova İlahiyat Akademisi Patristik ve Hıristiyan Antik Çağ Çalışmaları Merkezi’nin “Hristiyan Metinleri ve Çalışmaları Külliyatı” adlı araştırma serisinin sunumunda konuştu. Sunum, İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti binasında düzenlendi.Stepaşin, “Bugün Müslümanlar ve Hıristiyanlar birbiriyle çatışmıyor. Tanrı tektir. Hepimiz, bizi birleştiren değerleri savunuyoruz. Biz iblisle, şeytanlarla, şu anda ahlak bozan korkunç dünyayla karşı karşıyayız. Bu sadece Ukrayna’da yaşananlar değil, Avrupa ülkelerinin çoğunda yaşananlar” ifadesini kullandı.

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rusya, sergey stepaşin, hristiyan, müslüman