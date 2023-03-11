https://sputniknews.com.tr/20230311/egm-duyurdu-depremle-ilgili-provokatif-paylasim-yapan-43-kisi-tutuklandi-1068123202.html

EGM duyurdu: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı

EGM duyurdu: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada depreme ilişkin 'provokatif paylaşımlarda' bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 179 kişiden 43'ünün... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T17:38+0300

2023-03-11T17:38+0300

2023-03-11T17:40+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

emniyet genel müdürlüğü

emniyet genel müdürlüğü (egm)

sosyal medya

siber suçlarla mücadele daire başkanlığı

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EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:81 internet sitesi kapatıldıAçıklamada, ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu tespit edilen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı belirtildi.Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı da aktarılan açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bilgisi verildi.

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2023

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emniyet genel müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), sosyal medya, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı