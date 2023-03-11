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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/egm-duyurdu-depremle-ilgili-provokatif-paylasim-yapan-43-kisi-tutuklandi-1068123202.html
EGM duyurdu: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı
EGM duyurdu: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada depreme ilişkin 'provokatif paylaşımlarda' bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 179 kişiden 43'ünün... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T17:38+0300
2023-03-11T17:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
emniyet genel müdürlüğü
emniyet genel müdürlüğü (egm)
sosyal medya
siber suçlarla mücadele daire başkanlığı
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EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:81 internet sitesi kapatıldıAçıklamada, ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu tespit edilen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı belirtildi.Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı da aktarılan açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bilgisi verildi.
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emniyet genel müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), sosyal medya, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı
emniyet genel müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), sosyal medya, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı

EGM duyurdu: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı

17:38 11.03.2023 (güncellendi: 17:40 11.03.2023)
© AApolis, tutuklama
polis, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada depreme ilişkin 'provokatif paylaşımlarda' bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 179 kişiden 43'ünün tutuklandığını açıkladı.
EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerIendirilen 1161 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 675 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 179 şahıs gözaltına alınmış, 43'ü tutuklanmıştır."

81 internet sitesi kapatıldı

Açıklamada, ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu tespit edilen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı belirtildi.
Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı da aktarılan açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bilgisi verildi.
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