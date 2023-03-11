https://sputniknews.com.tr/20230311/depremzedeler-secim-islemleri-icin-17-mart-gecesine-kadar-yeni-adres-beyaninda-bulunabilecek-1068117046.html

Depremzedeler, seçim işlemleri için 17 Mart gecesine kadar yeni adres beyanında bulunabilecek

Depremzedeler, seçim işlemleri için 17 Mart gecesine kadar yeni adres beyanında bulunabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs'ta seçme ve seçilme hakkını kullanabilmeleri için 17 Mart saat 23.59'a... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T11:46+0300

2023-03-11T11:46+0300

2023-03-11T11:46+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ysk

seçim

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde oy kullanabilmeleri için yapmaları gereken işlemleri yazılı açıklama ile duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:18 Mart tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılacaktır."

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