https://sputniknews.com.tr/20230311/davutoglu-hakan-fidana-guvenim-tamdir-1068116940.html
Davutoğlu: Hakan Fidan'a güvenim tamdır
Davutoğlu: Hakan Fidan'a güvenim tamdır
MİT Başkanı Hakan Fidan'ın öğrencisi olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fidan'ın görevini hakkıyla yürüttüğüne şahitlik ettiğini ve... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T11:44+0300
2023-03-11T11:44+0300
2023-03-11T11:44+0300
türkiye
ahmet davutoğlu
halk tv
mit
milli istihbarat teşkilatı
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/10/1042664025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_650fdd7013727f1f1da6ccb63beb7f4f.jpg
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Lider Masası programında Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Davutoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kendi öğrencisi olduğunu belirterek kendisine güveninin tam olduğunu söyledi.Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacağı yönündeki söylentilere ilişkin konuşan Davutoğlu, ikisinin de öğrencisi olduğunu anımsatarak bürokrat olduklarına vurgu yaptı. Zaman içinde bu ikiliyle yollarının ayrıştığını, bu ikilinin kendi yollarını çizdiğini, bunun da doğal olduğunu ifade eden Gelecek Partisi lideri, Hakan Fidan için devletin kritik dönemlerinde görevini hakkıyla yürüttüğüne şahitlik ettiğini ve kendisine güveninin tam olduğunu belirtti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/10/1042664025_48:0:1148:825_1920x0_80_0_0_eb4ec9af842b8788fe4c783db9b15c1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet davutoğlu, halk tv, mit, milli istihbarat teşkilatı, millet ittifakı
ahmet davutoğlu, halk tv, mit, milli istihbarat teşkilatı, millet ittifakı
Davutoğlu: Hakan Fidan'a güvenim tamdır
Abone ol
MİT Başkanı Hakan Fidan'ın öğrencisi olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fidan'ın görevini hakkıyla yürüttüğüne şahitlik ettiğini ve kendisine güveninin tam olduğunu belirtti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Lider Masası programında Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.
Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Davutoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kendi öğrencisi olduğunu belirterek kendisine güveninin tam olduğunu söyledi.
Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacağı yönündeki söylentilere ilişkin konuşan Davutoğlu, ikisinin de öğrencisi olduğunu anımsatarak bürokrat olduklarına vurgu yaptı.
Zaman içinde bu ikiliyle yollarının ayrıştığını, bu ikilinin kendi yollarını çizdiğini, bunun da doğal olduğunu ifade eden Gelecek Partisi lideri, Hakan Fidan için devletin kritik dönemlerinde görevini hakkıyla yürüttüğüne şahitlik ettiğini ve kendisine güveninin tam olduğunu belirtti.