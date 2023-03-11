https://sputniknews.com.tr/20230311/davutoglu-hakan-fidana-guvenim-tamdir-1068116940.html

Davutoğlu: Hakan Fidan'a güvenim tamdır

Davutoğlu: Hakan Fidan'a güvenim tamdır

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın öğrencisi olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fidan'ın görevini hakkıyla yürüttüğüne şahitlik ettiğini ve... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T11:44+0300

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Lider Masası programında Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Davutoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kendi öğrencisi olduğunu belirterek kendisine güveninin tam olduğunu söyledi.Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacağı yönündeki söylentilere ilişkin konuşan Davutoğlu, ikisinin de öğrencisi olduğunu anımsatarak bürokrat olduklarına vurgu yaptı. Zaman içinde bu ikiliyle yollarının ayrıştığını, bu ikilinin kendi yollarını çizdiğini, bunun da doğal olduğunu ifade eden Gelecek Partisi lideri, Hakan Fidan için devletin kritik dönemlerinde görevini hakkıyla yürüttüğüne şahitlik ettiğini ve kendisine güveninin tam olduğunu belirtti.

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ahmet davutoğlu, halk tv, mit, milli istihbarat teşkilatı, millet ittifakı