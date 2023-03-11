https://sputniknews.com.tr/20230311/danimarka-suudi-arabistan-ve-baeye-silah-satis-yasagini-kaldirdi-1068124504.html

Danimarka, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satış yasağını kaldırdı

Danimarka, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satış yasağını kaldırdı

Danimarka, yeni dış politika doktrini "pragmatik realizm" çerçevesinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik silah satışı yasağının... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T18:11+0300

2023-03-11T18:11+0300

2023-03-11T18:11+0300

dünya

lars lökke rasmussen

politiken

cemal kaşıkçı

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Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Politiken haber kuruluşuna 9 Mart'ta verdiği röportajda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Yemen'deki savaş nedeniyle 2018 ve 2019'da uygulanan yasakların kaldırılacağını belirtti.Ancak Rasmussen, Danimarka silahlarının kendi halkına karşı veya "söz konusu ülkelerin uygunsuz biçimde girdiği" savaşlarda kullanılmasını önlemek için Bakanlığın yıllık olarak ülke analizi ve güvenlik değerlendirmesi yapacağının altını çizdi.Rasmussen, ülkesinin savunma sanayisinin uluslararası rekabete katılmasını, istihdam yaratma ve geliştirme konusunda diğer ülkelerle aynı fırsatlara sahip olmasını ve bazı temel ilkeleri korumasını sağlayan bir denge bulmaları gerektiğine işaret etti.Silah satış yasağının kaldırılması kararlarının Danimarka'nın yeni dış politika doktrini kapsamında alındığını anlatan Rasmussen, "pragmatik idealizm" veya "pragmatik realizm" olarak tanımladıkları bu doktrinin seleflerinin "değere dayalı dış politikasından" açık biçimde ayrıldığını kaydetti.Basındaki haberlere göre, Danimarka'nın savunma sektöründe 200'den fazla şirketi bulunuyor.

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lars lökke rasmussen, politiken, cemal kaşıkçı