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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-depremlerden-etkilenen-nurhak-ilcesini-ziyaret-etti-1068117443.html
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenenlerle bir araya geldi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T12:43+0300
2023-03-11T12:43+0300
kemal kılıçdaroğlu
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
nurhak
kahramanmaraş
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret etti.Depremzedelerle görüşen ve bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, yaşanılan acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirtti. "Yaraları sarmaya çalışıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların emrinde olduğunu, acıyı dindirmek, sorunları çözmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini söyledi.Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın umutsuz olmayın. Hep birlikte daha güzel günleri yakalamak için mücadele edeceğiz ve bu güzelliği yakalayacağız. Sorun çok, sorun büyük ama bu bizi umutsuzluğa asla sürüklememeli. Türkiye'nin bütün sorunlarını Allah nasip ederse kısa süre içerisinde çözeceğiz. Daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.
nurhak
kahramanmaraş
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kemal kılıçdaroğlu, nurhak , kahramanmaraş
kemal kılıçdaroğlu, nurhak , kahramanmaraş

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret etti

12:43 11.03.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenenlerle bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret etti.
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
Depremzedelerle görüşen ve bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, yaşanılan acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirtti. "Yaraları sarmaya çalışıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların emrinde olduğunu, acıyı dindirmek, sorunları çözmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini söyledi.
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın umutsuz olmayın. Hep birlikte daha güzel günleri yakalamak için mücadele edeceğiz ve bu güzelliği yakalayacağız. Sorun çok, sorun büyük ama bu bizi umutsuzluğa asla sürüklememeli. Türkiye'nin bütün sorunlarını Allah nasip ederse kısa süre içerisinde çözeceğiz. Daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
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