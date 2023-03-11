https://sputniknews.com.tr/20230311/chpde-milletvekili-aday-adayligi-icin-basvurular-pazartesi-baslayacak-1068125134.html
CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak
CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak
CHP'de milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, pazartesi başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T18:40+0300
2023-03-11T18:40+0300
2023-03-11T18:41+0300
dünya
cumhuriyet
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
aday
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067906020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d449088f56a91f106abd37da9df1a642.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak.AA'nın haberine göre, CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi.Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067906020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c97d41e30d92befeb0e99543491e16fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhuriyet, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, aday
cumhuriyet, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, aday
CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak
18:40 11.03.2023 (güncellendi: 18:41 11.03.2023) Abone ol
CHP'de milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, pazartesi başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak.
AA'nın haberine göre, CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi.
Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.
Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.
20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.