https://sputniknews.com.tr/20230311/chpde-milletvekili-aday-adayligi-icin-basvurular-pazartesi-baslayacak-1068125134.html

CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak

CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak

CHP'de milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, pazartesi başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T18:40+0300

2023-03-11T18:40+0300

2023-03-11T18:41+0300

dünya

cumhuriyet

cumhuriyet halk partisi (chp)

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aday

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak.AA'nın haberine göre, CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi.Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

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cumhuriyet, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, aday