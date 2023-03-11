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https://sputniknews.com.tr/20230311/chpde-milletvekili-aday-adayligi-icin-basvurular-pazartesi-baslayacak-1068125134.html
CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak
CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak
CHP'de milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, pazartesi başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T18:40+0300
2023-03-11T18:41+0300
dünya
cumhuriyet
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
aday
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak.AA'nın haberine göre, CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi.Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.
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cumhuriyet, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, aday
cumhuriyet, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, aday

CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak

18:40 11.03.2023 (güncellendi: 18:41 11.03.2023)
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© CHP
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CHP'de milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, pazartesi başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak.
AA'nın haberine göre, CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi.
Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.
Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.
20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.
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