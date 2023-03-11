https://sputniknews.com.tr/20230311/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-turkiye-guclu-ve-yeterli-kaynaklari-olan-bir-ulkedir-1068134725.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kısa, orta ve uzun vadeli programların mutlaka yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Kısa vadede esnafın... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T21:22+0300

2023-03-11T21:22+0300

2023-03-11T21:47+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

deprem

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Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının hizmet verdiği binada, çeşitli sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından Yaşam Hak Konteynerini gezen Kılıçdaroğlu, sonrasında Konak Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kenti ziyaret edip, vatandaşların isteklerini dinledi.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik merkezine gelen Kılıçdaroğlu, burada sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle buluştu.'Sanayi kuruluşlarının da yeniden ayağa kaldırılması lazım'Kılıçdaroğlu, toplantının ardından yaptığı konuşmada, kentte sivil toplum ile meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi,esnaf ve ziraat odaları yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.Görüşmelerde kendilerine pek çok sorunun aktarıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Düşündüklerimizi, sorunun nasıl aşılacağını, nasıl çözüleceği konusunda düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli programların mutlaka yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması lazım. Kısa vadede esnafın, sanayicinin, tüccarın, evi yıkılan, dükkanı yıkılan insanın faiz borçlarının mutlaka silinmesi lazım. Bunu kendilerine aktardık. Kredi borçlarının ise onların kaldırabilecekleri bir zaman dilimine göre ayarlanması ve taksitlendirilmesi lazım" diye konuştu.Ciddi sorun yaşayan sanayi kuruluşlarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, çiftçilerin de sorunlarının olduğunu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin esnaf ve çiftçilerle ilgili bazı düzenlemeler yaptığını anlatarak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız kendilerini destekleyecek protokol çerçevesinde Ankara'ya gelecekler, onlara belli imkanlar sağlanacak. Herhangi bir kira alınmayacak. Gübre desteği verilecek, yem desteği verilecek. Bütün bunların tamamını yapacağız. Ankara Büyükşehirin, Kahramanmaraş'a verdiği desteği Ankara, İstanbul gibi büyük belediyelerimizle Muğla gibi, Aydın gibi belediyelerimiz de diğer sorumlu oldukları kentlere verecek" ifadesini kullandı.'Devlet dediğimiz kurum liyakatle yönetilir'Devleti yönetenlerin, kısa, orta ve uzun vadede ne yapacaklarını açıklaması gerektiğini, bunun yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "devlet yönetiminin ciddiyet istediğini, günübirlik kararlarla devlet yönetilemeyeceğini" söyledi:'Sorumlular hakkında da davaların açılması lazım'Türkiye'nin iyi yönetilmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Var olan sorunların tamamını sırtlanacağız. Millet İttifakı olarak sırtlanacağız. Bütün sorunları çözeceğiz. Bütün vatandaşlarım emin olsunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. İyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim, saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan, düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu aşar" değerlendirmesinde bulundu.Deprem bölgesiyle ilgili kararların bir bütün halinde alınması gerektiğine değinen Kılıçdaroğlu, bölgede evlerin, konutların, fabrikaların yıkılarak zarar gördüğünü anımsattı.'Bu kadar insanın kanı yerde kalmamalı'Millet İttifakı olarak bütün sorunları çözmeye talip olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu, lojistik merkezinde çalışan işçilerle yemek yedikten sonra Pazarcık ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesince oluşturulan konteyner kenti ziyaret ederek programını sonlandırdı.Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, deprem